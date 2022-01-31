الرئيس الإسرائيلي من الإمارات: نعمل مع إدارة بايدن على توسيع نطاق معاهدة إبراهيم

قال الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، إنه يعمل مع إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، على توقيع المزيد من اتفاقيات التطبيع مع الدول الإسلامية.جاء ذلك خلال لقاء هرتسوغ، الأحد، بالجالية اليهودية في الإمارات والتي يقدر عددها بـ 500 شخص وفقا للحاخام إيلي عبادي.وقال عبادي، الحاخام الكبير في المجلس اليهودي الإماراتي، لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، "لقد كان من المؤثر رؤية رئيس دولة إسرائيل هنا في دولة عربية لأول مرة في التاريخ".ووصف هرتسوغ ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بأنه "قائد جريء وقائد مذهل قضيت معه بضع ساعات اليوم واستمدت منه إلهاما كبيرا".وقال هرتسوغ لقادة المجتمع اليهودي إن اجتماعه غير المجدول مع محمد بن زايد في وقت سابق، الأحد، كان "دافئا للغاية وصريحا وغير رسمي"، وفقا لما قاله عبادي.وفقا للصحيفة الإسرائيلية، فإن الرئيس الإسرائيلي اجتمع مع ولي عهد أبوظبي لأكثر من ساعتين قبل أن يدعو محمد بن زايد ضيفه إلى لقاء غير مجدول في قصره الخاص.وأكد عبادي أن الزعيمين تحدثا عن كيفية توسيع نطاق اتفاقات إبراهيم وذلك خلال أول زيارة لرئيس إسرائيلي للدولة الخليجية.وكان الرئيس الإسرائيلي وصل إلى أبوظبي، صباح الأحد، في زيارة رسمية إلى الإمارات وصفها بـ "التاريخية".وطبعت إسرائيل والإمارات العلاقات ضمن إطار معاهدة إبراهيم التي توسطت فيها الولايات المتحدة صيف عام 2020 وضمت دول عربية أخرى، في وقت شهدت فيه العلاقات بين البلدين ازدهارا منذ ذلك الوقت.