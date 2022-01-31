عربي-دولي

الرئيس الإسرائيلي من الإمارات: نعمل مع إدارة بايدن على توسيع نطاق معاهدة إبراهيم

Lebanon 24
31-01-2022 | 02:00
A-
A+
Doc-P-913154-637792076648447691.jpg
Doc-P-913154-637792076648447691.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، إنه يعمل مع إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، على توقيع المزيد من اتفاقيات التطبيع مع الدول الإسلامية.

جاء ذلك خلال لقاء هرتسوغ، الأحد، بالجالية اليهودية في الإمارات والتي يقدر عددها بـ 500 شخص وفقا للحاخام إيلي عبادي.

وقال عبادي، الحاخام الكبير في المجلس اليهودي الإماراتي، لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، "لقد كان من المؤثر رؤية رئيس دولة إسرائيل هنا في دولة عربية لأول مرة في التاريخ".

ووصف هرتسوغ ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بأنه "قائد جريء وقائد مذهل قضيت معه بضع ساعات اليوم واستمدت منه إلهاما كبيرا".

وقال هرتسوغ لقادة المجتمع اليهودي إن اجتماعه غير المجدول مع محمد بن زايد في وقت سابق، الأحد، كان "دافئا للغاية وصريحا وغير رسمي"، وفقا لما قاله عبادي.

وفقا للصحيفة الإسرائيلية، فإن الرئيس الإسرائيلي اجتمع مع ولي عهد أبوظبي لأكثر من ساعتين قبل أن يدعو محمد بن زايد ضيفه إلى لقاء غير مجدول في قصره الخاص.

وأكد عبادي أن الزعيمين تحدثا عن كيفية توسيع نطاق اتفاقات إبراهيم وذلك خلال أول زيارة لرئيس إسرائيلي للدولة الخليجية.

وكان الرئيس الإسرائيلي وصل إلى أبوظبي، صباح الأحد، في زيارة رسمية إلى الإمارات وصفها بـ "التاريخية".

وطبعت إسرائيل والإمارات العلاقات ضمن إطار معاهدة إبراهيم التي توسطت فيها الولايات المتحدة صيف عام 2020 وضمت دول عربية أخرى، في وقت شهدت فيه العلاقات بين البلدين ازدهارا منذ ذلك الوقت.
المصدر: الحرة
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:34 | 2022-01-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:44 | 2022-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:51 | 2022-01-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2022-01-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:51 | 2022-01-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:00 | 2022-01-31
03:30 | 2022-01-31
03:00 | 2022-01-31
02:30 | 2022-01-31
01:30 | 2022-01-31
01:22 | 2022-01-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website