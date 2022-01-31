بعد إطلاقها "صاروخا بالستيا"... الإمارات تنشر فيديو تدمير منصّة في اليمن

تعلن قيادة العمليات المشتركة بوزارة الدفاع بدولة الإمارات عن تدمير منصة وموقع إطلاق الصاروخ البالستي الذي اطلق من الجوف الساعة 0050 بتوقيت الإمارات الإثنين 31/1/2022 علماً أنه كان قد تم اعتراض الصاروخ الساعة 0020 بواسطة دفاعاتنا الجوية، مرفق فيديو تدمير منصة وموقع إطلاق الصاروخ. pic.twitter.com/HxJzsgPm6X — وزارة الدفاع |MOD UAE (@modgovae) January 30, 2022





وفي تغريدة على حسابها على تويتر، نشرت وزارة الدفاع الإماراتية مقطع فيديو يوضح تدمير منصة وموقع إطلاق الصاروخ في محافظة الجوف.



وقالت الوزارة: "تعلن قيادة العمليات المشتركة بوزارة الدفاع بدولة الإمارات عن تدمير منصة وموقع إطلاق الصاروخ الباليستي الذي أطلق من الجوف الساعة 00:50 بتوقيت الإمارات الإثنين 31/1/2022 علماً أنه كان قد تم اعتراض الصاروخ الساعة 00:20 بواسطة دفاعاتنا الجوية، مرفق فيديو تدمير منصة وموقع إطلاق الصاروخ". كما أكدت الوزارة أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات، وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من كافة الاعتداءات.وفي تغريدة على حسابها على تويتر، نشرت وزارة الدفاع الإماراتية مقطع فيديو يوضح تدمير منصة وموقع إطلاق الصاروخ في محافظة الجوف.وقالت الوزارة: "تعلن قيادة العمليات المشتركة بوزارة الدفاع بدولة الإمارات عن تدمير منصة وموقع إطلاق الصاروخ الباليستي الذي أطلق من الجوف الساعة 00:50 بتوقيت الإمارات الإثنين 31/1/2022 علماً أنه كان قد تم اعتراض الصاروخ الساعة 00:20 بواسطة دفاعاتنا الجوية، مرفق فيديو تدمير منصة وموقع إطلاق الصاروخ".