عربي-دولي

بعد إطلاقها "صاروخا بالستيا"... الإمارات تنشر فيديو تدمير منصّة في اليمن

Lebanon 24
31-01-2022 | 06:33
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أعلنت قيادة العمليات المشتركة بوزارة الدفاع بدولة الإمارات عن تدمير منصة وموقع إطلاق الصاروخ البالستي الذي أطلقته ميليشيات الحوثي الإرهابية من محافظة الجوف اليمنية وتم اعتراضه وتدميره في دولة الإمارات مساء الأحد.


تفصيلا، قالت وزارة الدفاع الإماراتية إنه تم تدمير منصة وموقع إطلاق صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي الإرهابية من محافظة الجوف اليمنية، كان يستهدف الدولة وتم اعتراضه وتدميره وسقوط بقاياه خارج المناطق المأهولة بالسكان.
 
وأكدت الوزارة أنه لم ينجم عن الصاروخ الحوثي أي خسائر مشيرة إلى أن بقايا الصاروخ سقطت خارج المناطق المأهولة بالسكان.
 
المصدر: سكاي نيوز
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