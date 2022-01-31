سجن غويران.. واشنطن تشيد بـ"شجاعة وتصميم" قوات سوريا الديمقراطية

أشادت الولايات المتحدة، الأحد، بقوات سوريا الديمقراطية "قسد" التي أعلنت أنها أكمل عمليات إعادة السيطرة الكاملة على سجن الحسكة في سوريا، بالتعاون مع قوات التحالف الدولي.وأكد مستشار الأمن الوطني الأميركي، جاك سوليفان، في بيان أنه "بفضل شجاعة وتصميم قوات سوريا الديمقراطية، التي دفع الكثير من (مقاتليها) التضحية الكبرى، فقد فشل تنظيم داعش في جهوده الرامية إلى إجراء عملية اقتحام واسعة النطاق للسجن لإعادة تشكيل صفوفه".وأضاف سوليفان "من جديد، تؤكد همجية أعمال داعش خلال هذا الهجوم لماذا يجب حرمان هذه الجماعة من القدرة على التجديد ولماذا يجب على الدول العمل معا لمعالجة (وضع) الآلاف من معتقلي داعش في مرافق احتجاز غير كافية".وأكد مستشار الأمن الوطني أن داعش "لا يزال يشكل تهديدا عالميا يتطلب حلا عالميا"، مضيفا "لا تزال الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل مع شركائنا في العراق وشمال شرق سوريا والتحالف من أجل هزيمة داعش" لمواجهة تهديد التنظيم لأوطاننا.والأحد، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان ارتفاع إجمالي عدد القتلى منذ بدء الهجوم الذي شنه داعش على سجن غويران إلى 332 قتيلا، بينهم 246 من التنظيم و79 من قوات الأمن الكردية و"قسد"، وسبعة مدنيين.وأظهرت مقاطع فلمية، نشرتها قوات سوريا الديمقراطية، استسلام قيادي في تنظيم داعش يكنى بـ"أبو عبيدة" مع 5 مقاتلين، كانوا يتحصنون داخل أحد الأقبية المحصنة في الأجزاء الشمالية من سجن الصناعة، مع العشرات من مقاتلي التنظيم الذين يرفضون الاستسلام.وتنفذ قوات سورية الديمقراطية حملة أمنية واسعة في ريف مدينة الحسكة وناحية الهول، بالإضافة إلى مدينة الرقة والريف الشرقي لمدينة دير الزور، بحثاً عن الخلايا النائمة المرتبطة بالتنظيم، بحسب مراسل الحرة، شملت استجواب مئات النازحين في مناطق شمال وشرق سوريا.