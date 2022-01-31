هل يزداد التوتر في سوريا؟

توقعت مصادر حزبية معنية ان يزداد التصعيد العسكري في سوريا خلال المرحلة المقبلة في اكثر من جبهة، خصوصا في ظل التوترات المتزايدة بين الولايات المتحدة الاميركية وروسيا في اوكرانيا.

وبحسب المصادر" فإن التواصل الروسي- الايراني سيفتح ابواب التعاون على الساحة السوري، و قد تعطي موسكو ايران ضوءا اخضر في الميدان ما سيشعل بعض الجبهات المستقرة حاليا نظرا للرغبة الايرانية القديمة بحسمها. كما ان موسكو ستكون جاهزة لتجاوز بعض خطوط الحمراء مع الاميركيين في الجنوب السوري او في مناطق النفوذ الكردية في اطار شد الحبال الدولي بين الطرفين".