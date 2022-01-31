لماذا يُظهر بايدن قوته تجاه روسيا لا إيران؟

يتناقض الموقف الأميركي القوي ضد التهديدات الروسية المتزايدة للسيادة الأوكرانية مع السياسة الأميركية غير المؤكدة تجاه إيران. فبينما تهدد إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن روسيا بعقوبات مدمرة في حال قررت موسكو غزو جارتها، فإن ردها على سلوك طهران الخبيث بالقدر نفسه جاء صامتًا.وبحسب موقع "ذا ناشونال انترنست" الأميركي، "يمثل انتقام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تهديدًا واضحًا وقائمًا للدول ذات السيادة في الكتلة السوفيتية السابقة وللمصالح والقيم الأميركية. ويشكل سعي المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية آية الله علي خامنئي للهيمنة الإقليمية أيضًا تهديدًا كبيرًا اليوم من خلال تدخلاته في العراق ولبنان وسوريا واليمن. ومع ذلك، فإن السياسة تجاه إيران في ظل إدارة بايدن غير منسقة. إن رفضها لحملة الضغط الأقصى، والسماح بانتهاكات العقوبات الأميركية من قبل الصين وإيران، وسعيها الدؤوب لإحياء اتفاق سياسي (خطة العمل الشاملة المشتركة) فشل في وقف برنامج طهران النووي، ويقوض الخطاب القوي الذي تستخدمه الإدارة في كثير من الأحيان تجاه إيران. أصبحت إيران، في المنطقة وفي فيينا، أكثر عدوانية وتطلبًا. تتمثل الحقيقة المزعجة في أن إيران تواصل فقط استراتيجيتها القديمة للخداع والفوضى والعنف التي استخدمتها لعقود من الزمن، والتي لم تنجح أبداً في كبحها لا التسوية ولا التهدئة".وأضاف الموقع، "حتى داخل المفاوضات، هناك تضارب في السياسة الأميركية بين روسيا وإيران. أوضح نائب وزير الخارجية ويندي شيرمان أنه لن تكون هناك مناقشات حول أوكرانيا بدون أوكرانيا ولن تكون هناك مناقشات حول الأمن الأوروبي بدون أوروبا. ولا تجري المفاوضات مع إيران على هذا النحو. لا تزال إسرائيل وحلفاء الولايات المتحدة العرب محرومين من مقعد على الطاولة. هذا خطأ، لأن الاستراتيجية الناجحة ضد الحقد الإيراني لا يمكن أن تنجح إلا بمساعدة جيران إيران، وهم حلفاء وشركاء للولايات المتحدة. عندها فقط سيتم ضمان المساءلة والأمن. إن تجاهل روسيا المخزي للمعايير الدولية، كما رأينا في جورجيا وسوريا وأوكرانيا، يتوافق مع استهزاء إيران بالسلام وحسن النية الدولي. بوتين يغير الحدود الدولية بالقوة. في عهد بوتين، كانت روسيا تنسق حملات التضليل في المجتمعات الحرة، وتتدخل في الانتخابات الأميركية، وتشارك في حرب إلكترونية عدوانية".وتابع، "يستهدف النظام الإيراني الأميركيين مباشرة. يواصل شركاء إيران ووكلاؤها إطلاق الطائرات بدون طيار والصواريخ على العسكريين الأميركيين في العراق وسوريا وحلفاء الولايات المتحدة وشركائها في إسرائيل والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الهجوم المميت هذا الشهر الذي استهدف مواقع مدنية في أبو ظبي حيث كان قادة الأعمال الدولية يجتمعون في معرض إكسبو وكان رئيس كوريا الجنوبية يزوره. وتواصل إيران احتجاز الأميركيين كرهائن، ونشرت مؤخرًا قائمة عقوبات - يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها قائمة استهداف - تتألف من مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين، بما في ذلك السفيرة الأميركية السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هالي. كما تهدد طهران مرارًا وتكرارًا بشن عمليات إرهابية على أرض الولايات المتحدة. في وقت سابق من هذا العام، تفاخر إسماعيل قاني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإسلامي (IRGC) بحملة إرهابية ضد الولايات المتحدة من "الداخل". في العام الماضي، وجهت وزارة العدل الأميركية لائحة اتهام لشبكة استخبارات إيرانية بمحاولة اختطاف المنشق الإيراني الأميركي مسيح علي نجاد على الأراضي الأميركية. هذه الاستفزازات قوبلت فقط ببيانات وعقوبات مجزأة بسبب التركيز الضيق على إحياء الاتفاق النووي الإيراني الفاشل".وختم الموقع، "قد يجادل البعض بأن الولايات المتحدة قد تجاوزت الحد الأقصى لما يمكنها فعله بشكل واقعي ضد إيران على عكس روسيا، التي لم تخضع لنفس الدرجة من العزلة. لكن هذا الأمر خطأ. إن عدم تطبيق الولايات المتحدة للعقوبات على إيران، لا سيما في ما يتعلق بتجارة النفط غير المشروعة مع الصين، والافتقار إلى ردع عسكري موثوق به، والقلق الظاهر من قبل الولايات المتحدة للبقاء على طاولة المفاوضات في فيينا بغض النظر عن سلوك إيران، لم ينجح. يجب توضيح سياسة الولايات المتحدة تجاه إيران وتعزيزها. وكلما طال انتظارنا، زاد التهديد الإيراني على المنطقة والولايات المتحدة".