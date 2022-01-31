"ذا غارديان" : حرب روسيا الزائفة مجرد مسرحية سوريالية

بعد أن وافقت روسيا الأسبوع الماضي على مواصلة المحادثات، كان لدى مواطني أوكرانيا سبب للأمل في أن تتحول الأزمة إلى حدث فارغ نسبيًا، مساهمة غريبة من بوتين في مسرح العبث.وبحسب صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، "استمرت المواجهة الحدودية، التي بدأت بشكل جدي في تشرين الثاني، لفترة طويلة لدرجة أن الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي يقرأ الطالع، يعتقد أن روسيا "عليها أن تفعل شيئًا ما". إن هذه "التنبؤات" ليست بالضرورة صحيحة. لا أحد، وربما حتى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يعلم ما إذا كان "شيء ما" سيحدث اليوم أو الشهر المقبل أو لن يحدث أبدًا. حتى أن تعريف مصطلح "غزو" محل نقاش إلى ما لا نهاية. يتوقع بايدن عملية روسية مخطط لها أي على مقياس "دي داي" أو تحديد اليوم الذي يبدأ فيه الهجوم أو العملية القتالية. لكن يتوقع العديد من المحللين أن يكون أي هجوم سريعًا وسريًا وغير متكافئ، باستخدام القوات الخاصة والتخريب والحرب الإلكترونية، كما حدث في دونباس في عام 2014".أضافت الصحيفة، "في الوقت الذي تستمر فيه لعبة الإنتظار السوريالية هذه إلى حد ما، من الممكن والمفيد تقييم الضرر الذي حدث بالفعل، ومن هم الأفراد والدول الرابحون والخاسرون حتى الآن في حرب أوكرانيا الزائفة. على سبيل المثال، خاضت أنالينا بربوك، وزيرة خارجية ألمانيا الجديدة وزعيمة حزب الخضر، حربًا جيدة حتى الآن. متجاهلة السخرية الشوفينية من قلة خبرتها وجنسها، واجهت نظيرها الروسي سيرجي لافروف عندما التقيا مؤخرًا في موسكو. في المقابل، يمر رئيسها، المستشار الألماني أولاف شولتز، بوقت بائس. أثارت مراوغاته بشأن العقوبات التي قد تدعمها برلين ضد روسيا، وعرقلة إمدادات الأسلحة لأوكرانيا، أسئلة عديدة حول كفاءته وحول القيادة الألمانية في أوروبا. بعد أن قاوم طويلاً الضغط الأميركي لإلغاء خط أنابيب غاز البلطيق "نورد ستريم 2" المكتمل حديثًا من روسيا، بدا أن شولز انهار الأسبوع الماضي. لقد كانت بداية سيئة الحظ لخليفة أنجيلا ميركل الأقل شهرة".وبحسب الصحيفة، "يواجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي يواجه انتخابات رئاسية في الربيع، صعوبة في التوفيق بين رؤيته لـ "الحكم الذاتي الاستراتيجي" الأوروبي وواقع الاعتماد المستمر على حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وسط استهزاء خفي من قبل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون. وأعلن ماكرون: "لن نتخلى أبدًا عن الحوار مع موسكو". لكن يتم التقليل من أهمية جهوده في إقامة علاقات ودية، مراراً وتكراراً، بسبب "جرائم" بوتين والتي تجسدت آخرها بتسميم زعيم المعارضة الروسي أليكسي نافالني عام 2020. ويواصل ماكرون، دون رادع، السعي إلى "خفض التصعيد" و"حل أوروبي". ومع ذلك ما مدى حقيقة ذلك؟ يصر بوتين على التعامل مع الولايات المتحدة، وليس الاتحاد الأوروبي، الذي يحتقره ويتجاوزه عن عمد. واستؤنفت محادثات ما يسمى بـ "صيغة نورماندي" أخيرًا في باريس الأسبوع الماضي. لكن بروكسل هي الخاسر الأكبر حتى الآن في الحرب غير المعلنة لأوكرانيا. وهذا الأمر لا ينطبق على الناتو. بعد الإنسحاب المخذي من أفغانستان، كُتبت رسائل نعي لهذا التحالف الذي يضم 30 عضواً. وأعلن ماكرون حينها أن هذا التحالف "ميت دماغياً". ومع ذلك، وبفضل الخبير الاستراتيجي بوتين، يشهد الناتو نهضة مصغرة. سارعت دول شرق أوروبا "على خط المواجهة" تحت مظلتها الوقائية، وناشدت بنجاح المزيد من القوات والأسلحة. كما وأعيد إحياء الحديث عن عضوية فنلندا والسويد. وبشكل غير محتمل، غيّر غموض بوتين حسابات واشنطن، كما لاحظ المحلل بول تايلور. وكتب تايلور: "لقد أدى تفوق بوتين إلى جر الولايات المتحدة إلى عمق الأمن الأوروبي، فقط عندما حاول رئيسان أميركيان متعاقبان تحويل تركيز واشنطن الاستراتيجي نحو الصين". هذه إضافة كبيرة لحليف موسكو، الرئيس الصيني شي جين بينغ، الذي يمتلك الشعور عينه تجاه تايوان تماماً كما بوتين تجاه أوكرانيا. تستمتع أنظمة استبدادية أخرى بهذه المسرحية الدرامية. فاللهب بعيد عن ملالي إيران. فهل من قائد غربي لا يزال يركز على الفوضى في ميانمار أو اليمن أو تيغراي، أو على إرهاب تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا ومنطقة الساحل؟"وتابعت الصحيفة، "لقد تجاهل أمثال ليز تروس، وزيرة خارجية المملكة المتحدة، المخاوف بشأن الفساد الرسمي في كييف، والعجز الديمقراطي، وتعنت دونباس. في تحليلها المبسط، يتعلق الأمر بالحرية مقابل الاستبداد. لا تخوض تروس حرباً جيدة. تماماً كما سلفها دومينيك راب أثناء الانسحاب الأفغاني، ذهبت للتجول في الوقت الذي بلغت فيه أزمة أوكرانيا ذروتها، حيث خلقت مشاكل في أستراليا عندما كان ينبغي عليها هي وجونسون المشتت الانتباه أن يقودوا زمام القيادة للحفاظ على السلام في أوروبا. ماذا عن المهندس الرئيسي لهذا الوضع الذي طال أمده؟ تقول الخبيرة الروسية فيونا هيل، ومقرها الولايات المتحدة، إن بوتين يفوز دون إطلاق رصاصة واحدة. كتب هيل: "لديه حق الولايات المتحدة في المكان الذي يريده". لقد كان "سيد الإغراء القسري"، وهو يعمل على تعزيز هدفه العام لطرد أميركا من أوروبا للانتقام في وقت متأخر من هزيمة الاتحاد السوفيتي. ربما. صحيح أن بوتين نجح في إجبار الولايات المتحدة على التركيز على مخاوف روسيا الأمنية، بما في ذلك عمليات نشر الصواريخ المستقبلية وتدريبات الناتو. وسيواصل الضغط العسكري والدبلوماسي في الوقت الحالي، ليرى ما هي التنازلات والعروض المجانية التي يمكنه الحصول عليها. لكن واشنطن لن توافق على تجميد أوكرانيا في الناتو أو إعادة تشكيل الهياكل الأمنية في أوروبا بعد الحرب الباردة، وبوتين يعرف ذلك بالتأكيد. في غضون ذلك، أدت تكتيكاته العدوانية إلى حشد الديمقراطيات الغربية المتصدعة وشددت المعارضة لنظامه".وختمت الصحيفة، "بينما ينتظر العالم بوتين، يهدد بايدن بمعاقبته شخصيًا، كما تم حثه في هذا الفضاء الأسبوع الماضي. حرب أو لا حرب، حقيقية أو خيالية، تبدو وكأنها هزيمة".