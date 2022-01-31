بعد لقائه بارزاني والحلبوسي الصدر يجدد تأكيده على تشكيل حكومة أغلبية وطنية

جدد زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، اليوم الاثنين، تأكيده على تشكيل حكومة أغلبية وطنية.وكتب الصدر على ورقة موقعة باسمه: "أوقفوا الإرهاب والعنف ضد الشركاء فلا زلنا مع تشكيل حكومة أغلبية وطنية".وأضاف: "نرحب بالحوار مع المعارضة الوطنية".ويأتي موقف الصدر بعد استقباله رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي صباح اليوم في مقر إقامته بمدينة الحنانة في محافظة النجف.