11
o
بيروت
14
o
طرابلس
8
o
صور
12
o
جبيل
12
o
صيدا
11
o
جونية
7
o
النبطية
7
o
زحلة
7
o
بعلبك
11
o
بشري
11
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
الاتحاد الإفريقي يعلّق عضوية بوركينا فاسو
Lebanon 24
31-01-2022
|
07:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن الاتحاد الإفريقي، الاثنين، عن تعليق عضوية بوركينا فاسو، ردا على انقلاب 24 يناير الذي أطاح بالرئيس روك كابوري.
وقال "مجلس السلام والأمن" التابع للتكتل المكون من 15 بلدا، على حسابه الرسمي في تويتر، إنه صوّت "لصالح تعليق مشاركة بوركينا فاسو في كافة أنشطة الاتحاد الإفريقي".
وذكر مجلس السلام والأمن أن تعليق العضوية سيظل قائما "إلى حين إعادة النظام الدستوري في البلاد بشكل فاعل".
والاثنين الماضي، قال جيش بوركينا فاسو إنه أطاح بالرئيس روك كابوري وعلق العمل بالدستور وحل الحكومة والبرلمان وأغلق الحدود.
وجاء في الإعلان، الذي وقعه اللفتنانت كولونيل بول هنري سانداوغو داميبا وقرأه ضابط آخر في التلفزيون الحكومي، أن الاستيلاء على الحكم تم دون عنف.
وتأتي الاضطرابات في بوركينا فاسو في أعقاب انقلابين عسكريين، خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية، في مالي وغينيا.
المصدر:
سكاي نيوز عربية
تابع
الأكثر قراءة
بعد "ياسمين" استعدوا لعاصفتين.. إحداها أكثر قوة وفعالية آتية في هذا الموعد
Lebanon 24
بعد "ياسمين" استعدوا لعاصفتين.. إحداها أكثر قوة وفعالية آتية في هذا الموعد
00:44 | 2022-01-31
31/01/2022 12:44:47
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ عن دولارات الهاتف في لبنان.. سعرها يرتفع ويكسر رقماً جديداً
Lebanon 24
خبرٌ عن دولارات الهاتف في لبنان.. سعرها يرتفع ويكسر رقماً جديداً
11:34 | 2022-01-30
30/01/2022 11:34:22
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر الدولار يرتفع مجدداً.. كم بلغ مساء اليوم؟
Lebanon 24
سعر الدولار يرتفع مجدداً.. كم بلغ مساء اليوم؟
13:44 | 2022-01-30
30/01/2022 01:44:37
Lebanon 24
Lebanon 24
سقوط أكبر شبكة تجسس لإسرائيل
Lebanon 24
سقوط أكبر شبكة تجسس لإسرائيل
22:18 | 2022-01-30
30/01/2022 10:18:36
Lebanon 24
Lebanon 24
جنبلاط يتراجع!
Lebanon 24
جنبلاط يتراجع!
10:11 | 2022-01-30
30/01/2022 10:11:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
09:30 | 2022-01-31
وزير خارجية سلطنة عمان من دمشق: جهود خيرة لتصحيح أخطاء الماضي
09:00 | 2022-01-31
بينهم صالح وزيباري.. مجلس النواب العراقي يعلن أسماء المرشحين لرئاسة الجمهورية
08:30 | 2022-01-31
وزارة الدفاع الأوكرانية: لا داعي للتعبئة في البلاد لعدم وجود تهديد
08:20 | 2022-01-31
قبل 36 عاماً.. شاهد كيف تابع الآلاف مقتل رواد فضاء على الهواء (فيديو)
08:00 | 2022-01-31
يُطلق عليها اسم "الشبح".. سلالة خفية من "أوميكرون" تظهر وهذا ما نعرفه عنها!
07:00 | 2022-01-31
بعد لقائه بارزاني والحلبوسي الصدر يجدد تأكيده على تشكيل حكومة أغلبية وطنية
فيديو
قبل 36 عاماً.. شاهد كيف تابع الآلاف مقتل رواد فضاء على الهواء (فيديو)
Lebanon 24
قبل 36 عاماً.. شاهد كيف تابع الآلاف مقتل رواد فضاء على الهواء (فيديو)
08:20 | 2022-01-31
31/01/2022 16:46:52
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو يحبس الأنفاس.. أمسك "كوبرا" عملاقة بيديه فقط! (فيديو)
Lebanon 24
فيديو يحبس الأنفاس.. أمسك "كوبرا" عملاقة بيديه فقط! (فيديو)
04:52 | 2022-01-31
31/01/2022 16:46:52
Lebanon 24
Lebanon 24
حكم مباراة يشهر سلاحا بوجه اللاعبين ويصيب بعضهم بجروح (فيديو)
Lebanon 24
حكم مباراة يشهر سلاحا بوجه اللاعبين ويصيب بعضهم بجروح (فيديو)
16:00 | 2022-01-30
31/01/2022 16:46:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact