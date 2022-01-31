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الاتحاد الإفريقي يعلّق عضوية بوركينا فاسو

Lebanon 24
31-01-2022 | 07:30
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أعلن الاتحاد الإفريقي، الاثنين، عن تعليق عضوية بوركينا فاسو، ردا على انقلاب 24 يناير الذي أطاح بالرئيس روك كابوري.

وقال "مجلس السلام والأمن" التابع للتكتل المكون من 15 بلدا، على حسابه الرسمي في تويتر، إنه صوّت "لصالح تعليق مشاركة بوركينا فاسو في كافة أنشطة الاتحاد الإفريقي".

وذكر مجلس السلام والأمن أن تعليق العضوية سيظل قائما "إلى حين إعادة النظام الدستوري في البلاد بشكل فاعل".

والاثنين الماضي، قال جيش بوركينا فاسو إنه أطاح بالرئيس روك كابوري وعلق العمل بالدستور وحل الحكومة والبرلمان وأغلق الحدود.

وجاء في الإعلان، الذي وقعه اللفتنانت كولونيل بول هنري سانداوغو داميبا وقرأه ضابط آخر في التلفزيون الحكومي، أن الاستيلاء على الحكم تم دون عنف.

وتأتي الاضطرابات في بوركينا فاسو في أعقاب انقلابين عسكريين، خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية، في مالي وغينيا.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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