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وزارة الدفاع الأوكرانية: لا داعي للتعبئة في البلاد لعدم وجود تهديد

Lebanon 24
31-01-2022 | 08:30
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نقلت وكالة "روسيا اليوم" عن وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف قوله: "إن بلاده لا تحتاج في الوقت الراهن، إلى التعبئة لأنه لا توجد تهديدات".
 
وأضاف : "ليست هناك حاجة للتعبئة، لأنه لا يوجد تهديد الآن. إذا تم الإعلان عن تعبئة تدريبية، فسيثير ذلك حالة من الذعر في الشوارع. وسيعتقد الجميع أننا نعلم وأخفينا أن العدو سيهاجم غدا".
 
وشدد على أن "وزارته، ستتصرف بشكل آخر، متابعا "سنعمل لتشكيل قوات الدفاع الاقليمي. وسنقوم بتدريب عناصرها وستكون هناك تدريبات ميدانية معتادة. وسنبدأ بتدريب ممثلي الإدارات الحكومية الإقليمية، ومن ثم ممثلي إدارات المناطق، وكذلك العاملين في إدارة مدينة كييف".
المصدر: روسيا اليوم
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