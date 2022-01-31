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عربي-دولي
وزير خارجية سلطنة عمان من دمشق: جهود خيرة لتصحيح أخطاء الماضي
Lebanon 24
31-01-2022
|
09:30
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قال وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي، من دمشق إن "هناك جهودا خيرة تقوم بها العديد من الدول العربية في الوقت الحاضر للم الشمل وتصفية الأجواء وتصحيح أخطاء الماضي".
وأضاف البوسعيدي في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره السوري فيصل المقداد أنه "على الصعيد العربي هناك جهود خيرة تقوم بها العديد من الدول العربية في الوقت الحاضر للم الشمل وتصفية الأجواء وتصحيح أخطاء الماضي والتوجه بنظرة تكون أكثر مستقبلية لعلاقات التعاون العربي المشترك والتضامن".
وأضاف: "نتجاوز الماضي بالمستقبل الواعد وبالتفاؤل ونتمنى أن تؤتي هذه الجهود ثمارها ونتائجها الايجابية التي تخدم شعوب أبنائنا وأجيالنا الحالية وبالمستقبل".
بدوره، أشار المقداد إلى أن "الزيارة كانت فرصة لكي يلتقي معالي الوزير العماني، الرئيس بشار الأسد ويطرح معه القضايا المتعلقة بالعمل العربي المشترك والتضامن العربي المشترك وإقامة أطيب العلاقات ما بين دولنا العربية لتصحيح الأخطاء السابقة وبناء الحاضر والمستقبل لجميع شعوبنا".
المصدر:
روسيا اليوم
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