13
o
بيروت
11
o
طرابلس
11
o
صور
13
o
جبيل
13
o
صيدا
14
o
جونية
7
o
النبطية
2
o
زحلة
2
o
بعلبك
8
o
بشري
13
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
وزيرة البيئة المصرية تتحدث عن خطر غرق المدن والدلتا
Lebanon 24
31-01-2022
|
10:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت وزيرة البيئة المصرية ياسمين فؤاد أن مصر تواجه تحديا كبيرا في مجابهة أزمة التغيرات المناخية وتداعياتها وأن ما يتردد عن غرق الدلتا وعلى رأسها مدينة الإسكندرية هو نظريات متعددة.
وأوضحت أن قضية غرق الشواطئ لا تتعلق بالإسكندرية فقط، فهناك سيناريوهات تتحدث عن ظاهرة ارتفاع منسوب مياه البحر وغرق بعض المدن نتيجة للتقلبات المناخية.
وأضافت الوزيرة، خلال مؤتمر "التغيرات المناخية وتأثيرها على الإسكندرية" أن مصر لديها خطة كبري لحماية الشواطئ والمحافظات والمدن الساحلية ومنع تأثرها بأي تداعيات.
وأشارت إلى أن تصريحات بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني الأخيرة كانت رسالة تحذير للعالم بأهمية اتخاذ خطوات جادة للتصدي لآثار تغير المناخ وهو ما تدركه مصر جيدا، حيث وضعت خطة واتخذت إجراءات متتالية لحماية الشواطئ، وبخاصة الإسكندرية.
وأكدت أن الدولة تبذل قصارى جهدها لمواجهة التغييرات المناخية وتأثيراتها، عبر التوسع في زراعة المسطحات الخضراء، إلى جانب التوسع في استخدام بدائل للطاقة للمتجددة"، وإنها من أوائل الدول التي يوجد لديها خريطة تكشف مدى تأثر المناطق المهددة بهذه التغيرات.
المصدر:
سكاي نيوز عربية
تابع
الأكثر قراءة
بعد "ياسمين" استعدوا لعاصفتين.. إحداها أكثر قوة وفعالية آتية في هذا الموعد
Lebanon 24
بعد "ياسمين" استعدوا لعاصفتين.. إحداها أكثر قوة وفعالية آتية في هذا الموعد
00:44 | 2022-01-31
31/01/2022 12:44:47
Lebanon 24
Lebanon 24
سقوط أكبر شبكة تجسس لإسرائيل
Lebanon 24
سقوط أكبر شبكة تجسس لإسرائيل
22:18 | 2022-01-30
30/01/2022 10:18:36
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر منقوشة الزعتر اللبنانية يتراجع.. كم بلغ مع هبوط الدولار؟
Lebanon 24
سعر منقوشة الزعتر اللبنانية يتراجع.. كم بلغ مع هبوط الدولار؟
07:39 | 2022-01-31
31/01/2022 07:39:28
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة رئيس مركز الامن العام في قرطبا... اليكم التفاصيل
Lebanon 24
وفاة رئيس مركز الامن العام في قرطبا... اليكم التفاصيل
03:10 | 2022-01-31
31/01/2022 03:10:08
Lebanon 24
Lebanon 24
انخفاضٌ كبير لسعر دولار منصة "صيرفة".. كم بلغ اليوم؟
Lebanon 24
انخفاضٌ كبير لسعر دولار منصة "صيرفة".. كم بلغ اليوم؟
11:10 | 2022-01-31
31/01/2022 11:10:36
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
13:30 | 2022-01-31
"أكسيوس": خلاف بين مستشاري بايدن حول الصين
13:00 | 2022-01-31
السعودية تدين استهداف الحوثيين الإمارات وتعلن دعمها لها "في كل ما تتخذه من إجراءات"
12:30 | 2022-01-31
لافروف يبعث رسالة لنظيره النمساوي شالنبيرغ حول الأمن الأوروبي
12:00 | 2022-01-31
الروليت الروسية: تداعيات عالمية لحرب روسيا على أوكرانيا
11:30 | 2022-01-31
الجزائر تعلن انطلاق مشوار المصالحة الفلسطينية
11:00 | 2022-01-31
البرلمان الليبي يبدأ بتسلّم ملفات المرشحين لرئاسة الحكومة
فيديو
أسامة الرحباني يُبدع في أوبريت "المملكة الخضراء" (فيديو)
Lebanon 24
أسامة الرحباني يُبدع في أوبريت "المملكة الخضراء" (فيديو)
11:00 | 2022-01-31
31/01/2022 21:15:15
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل 36 عاماً.. شاهد كيف تابع الآلاف مقتل رواد فضاء على الهواء (فيديو)
Lebanon 24
قبل 36 عاماً.. شاهد كيف تابع الآلاف مقتل رواد فضاء على الهواء (فيديو)
08:20 | 2022-01-31
31/01/2022 21:15:15
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو يحبس الأنفاس.. أمسك "كوبرا" عملاقة بيديه فقط! (فيديو)
Lebanon 24
فيديو يحبس الأنفاس.. أمسك "كوبرا" عملاقة بيديه فقط! (فيديو)
04:52 | 2022-01-31
31/01/2022 21:15:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact