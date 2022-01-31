عربي-دولي

السفير الروسي في لندن: لا أفهم كيف تريدون الحديث مع روسيا وأنتم تهددونها؟

Lebanon 24
31-01-2022 | 10:30
A-
A+
Doc-P-913346-637792413211899934.jpg
Doc-P-913346-637792413211899934.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
علق السفير الروسي لدى لندن أندريه كيلين على إعلان رئاسة وزراء المملكة عن قيام وزيري الخارجية والدفاع البريطانيين بزيارة موسكو في غضون أيام قريبة.

وفي تصريحات لقناة "روسيا 24" التلفزيونية اليوم الاثنين أكد الدبلوماسي خطط وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس ووزير الدفاع بن والاس لزيارة موسكو. وأشار إلى أن هذا النبأ سبقه إطلاق كل منهما تهديدات لموسكو على خلفية تصاعد التوتر حول أوكرانيا. ووصف كيلين هذه التهديدات بمحاولة لندن خلق "موقع قوة" لها قبيل المحادثات مع موسكو، لافتا إلى أنه "من غير المجدي التحدث معنا انطلاقا من هذا الموقع". وأضاف: "وبصراحة القول لا أفهم كيف يمكن لأحد أن يستعد لزيارتنا من أجل إجراء حوار معنا وله مثل هذا المزاج".

وأمس الأحد صرحت ليز تراس بأنها لا تستبعد مصادرة ممتلكات "الأوليغارشيات الروس" في لندن ضمن إطار تشديد نظام العقوبات ضد روسيا في حال تصاعد الوضع حول أوكرانيا.

من جهته قال بن والاس الخميس الماضي، عندما سئل عن "خطط موسكو لغزو أوكرانيا" إن "هناك إمكانية لوقف ذلك".

ولم يستبعد كيلين أن إطلاق هذه التصريحات قد تكون نتيجة لتعرض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للضغوط من قبل المعارضة، لكنه ذكر أنها في كل حال لن تنعكس إيجابا على العلاقات بين موسكو ولندن.

وكان الكرملين أعلن مرارا أن روسيا لا تنوي غزو أوكرانيا، وأكدت موسكو على لسان وزير الخارجية سيرغي لافروف، أنها لن تقدم على الحرب إن لم تفرض عليها، لكنها جاهزة لكافة السيناريوهات.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:30 | 2022-01-31
13:00 | 2022-01-31
12:30 | 2022-01-31
12:00 | 2022-01-31
11:30 | 2022-01-31
11:00 | 2022-01-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website