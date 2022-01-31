عربي-دولي

لافروف يبعث رسالة لنظيره النمساوي شالنبيرغ حول الأمن الأوروبي

Lebanon 24
31-01-2022 | 12:30
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بعث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف رسالة لنظيره النمساوي ألكسندر شالنبيرغ عرض فيها رؤى موسكو لإرساء الأمن في أوروبا.
وفي تصريحات صحفية أوضح السفير الروسي لدى فيينا دميتري ليوبينسكي اليوم الاثنين أن رسالة لافروف تعكس الرؤى الروسية لتطبيق المبدأ الأساسي للأمن الأوروبي، الأمن المتكامل وغير القابل للتجزئة.
وأضاف أن الجانب الروسي ينتظر "ردا سريعا من الشركاء النمساويين، وجوابا واضحا حول كيفية فهمهم الالتزام بعدم تعزيز أمنهم على حساب أمن دول أخرى بناء على مبدأ الأمن المتكافئ".
وأشار إلى أن هذا الالتزام تم تثبيته في الوثائق الصادرة عن قمتي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في إسطنبول 1999، وأستانا 2010.
المصدر: روسيا اليوم
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