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عربي-دولي
منظومة "خاريزانتيما-اس" عالية الدقة تغطي الحدود مع أوكرانيا
Lebanon 24
31-01-2022
|
14:30
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بدأت أجزاء من الجيش الروسي الثامن المتمركز في المنطقة العسكرية الجنوبية رسميا في إعادة تجهيز أنظمة صواريخ "خاريزانتيما-إس".
وقالت مصادر في الإدارة العسكرية لموقع "إزفيستيا" الروسي، إن أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات ذاتية الدفع "خاريزانتيما-إس" بدأت في دخول لواء المدفعية التابع للجيش الثامن للحرس المشترك في نهاية العام الماضي. الجيش الثامن هو جزء من المنطقة العسكرية الجنوبية وهو مسؤول عن الدفاع عن روسيا في الاتجاه الاستراتيجي الجنوب الغربي. توجد أجزاء ووحدات فرعية من هذا الجيش في منطقتي روستوف وفولغوغراد، وتغطي الحدود مع أوكرانيا. المهمة الرئيسية هي الدفاع المباشر عن منطقة روستوف والقوقاز وشبه جزيرة القرم. ومع ذلك، إذا لزم الأمر، يمكن نقل وحداته إلى غرب البلاد.
يستخدم الجيش الروسي "خاريزانتيما-إس" (الأقحوان) كسلاح دفاعي، لكن القدرة القتالية المذهلة لنظام الصواريخ تجعل من الممكن توفير حماية فعالة على الأرض وفي الجو. يمكننا القول إن المركبة القتالية قادرة على تدمير الدبابات والمدرعات والهياكل الهندسية، وكذلك المروحيات القتالية والطائرات المسيرة، حسب صحيفة "سوهو" الصينية.
أساس "خاريزانتيما-إس" هو مركبة قتال المشاة "بي إم بي-3" وهي مزودة بمحطة رادار بموجة مليمترية، مما يجعل من الممكن تنفيذ العمليات القتالية في أي ظروف جوية. وفقًا للجيش الروسي، فإن البطارية المكونة من ثلاث مركبات قتالية "خاريزانتيما-إس" قادرة على صد هجوم مجموعة دبابات مؤلفة من 14 مركبة، بينما تدمر معظم الدبابات المتقدمة. يتم نشر نظام الصواريخ المضادة للدبابات، عادة، في مواقع مهمة من الناحية الاستراتيجية أو على الطرق الرئيسية من أجل أداء مهام دفاعية، مما يجعل من الممكن الاشتباك بفعالية مع المركبات المدرعة للعدو، وكذلك أداء مهام الدفاع الجوي ضد أهداف منخفضة الارتفاع ومنخفضة السرعة.
قال الخبير العسكري الروسي أليكسي خلوبوتوف: "إن مشهد الرادار ورؤوس التوجيه على الصواريخ يجعل من الممكن إطلاقها في أي وقت من السنة، ليل نهار وفي أي طقس، أو في ظروف الدخان الكثيف أو الضباب".
تم تجهيز خاريزانتيما-إس بصواريخ 9إم123 الأسرع من الصوت. السرعة الأولية 400 متر في الثانية، ويمكن أن تصل السرعة القصوى إلى 1.2 ماخ. وفقًا للمهام القتالية المختلفة، يمكن استخدام أنواع مختلفة من الصواريخ للاشتباك مع الأهداف.
المصدر:
سبوتنيك
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