عربي-دولي

اليابان.. البحث عن طائرة مقاتلة اختفت بعد إقلاعها

Lebanon 24
31-01-2022 | 15:30
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أطلقت القوات المسلحة اليابانية عملية بحث للعثور على طائرة مقاتلة اختفت عن شاشات الرادار بعد وقت قصير من إقلاعها.

وذكر متحدث باسم الدفاع الذاتي الياباني أن الطائرة، وهي من طراز إف-15، اختفت فوق بحر اليابان، على بعد حوالي 5 كلم من قاعدة كوماتسو الجوية، في مقاطعة إيشيكاوا بوسط البلاد، والتي اقلعت منها.

ونقلت "فرانس برس" عن المتحدث أن الطائرة مصممة لركوب طيارين اثنين، دون أن يتمكن من تأكيد عدد الأشخاص على متنها.
المصدر: روسيا اليوم
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