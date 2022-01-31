عربي-دولي

بايدن: واشنطن أطلعت مجلس الأمن على "جوهر التهديد الروسي" لأوكرانيا

Lebanon 24
31-01-2022 | 16:30
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قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن الولايات المتحدة وحلفاءها يواصلون الاستعداد لجميع السيناريوهات المحتملة على صعيد الأزمة الأوكرانية.
وأضاف: "إذا كانت روسيا ملتزمة بجدية بإزالة المخاوف الأمنية عبر الحوار، ستواصل الولايات المتحدة وحلفاؤنا وشركاؤنا الانخراط في هذا الحوار بحسن نية".
وأضاف: "أما إذا اختارت روسيا التخلي عن الدبلوماسية ومهاجمة أوكرانيا، ستتم محاسبتها وستواجه عواقب وخيمة".
وتابع: "الولايات المتحدة وشركاؤنا وحلفاؤنا يواصلون الاستعداد لأي سيناريو محتمل".
وأشار إلى أن "الولايات المتحدة أطلعت مجلس الأمن الدولي على جوهر التهديد الروسي لسيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية".
وعقد مجلس الأمن الدولي الاثنين اجتماعا حول الوضع في أوكرانيا في مدينة نيويورك، بناء على طلب من الولايات المتحدة.
وقال مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن الدولي فاسيلي نيبينزيا إن "المجلس في وضع صعب على خلفية هستيريا الغرب تجاه أوكرانيا. ندعو الجميع للتحلي بالمبدئية وعدم استخدام منصة مجلس الأمن لبث الادعاءات".
ودعا الدبلوماسي الروسي الجميع وخاصة الغرب إلى "عدم تأجيج الهستيريا" كونها تضر بأوكرانيا نفسها، والتي طالب رئيسها فلاديمير زيلينسكي بـ"الكف عن ذلك".

المصدر: روسيا اليوم
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