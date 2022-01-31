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جونسون يقدم اعتذاره للبرلمان بعد تقرير حفلات دوانينغ ستريت

Lebanon 24
31-01-2022 | 16:59
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أعرب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن أسفه للبرلمان بعد صدور تقرير حول حفلات دوانينغ ستريت التي نظمها خلال فترة الإغلاق لاحتواء كوفيد-19.
وقال: "أفهم ذلك وسوف أصلح الأمور"، متعهّدا تغيير طريقة إدارته للعمل في داونينغ ستريت، و"إصلاح الأمور".
وأعلنت كبيرة موظفي الحكومة البريطانية سو غراي في وقت سابق اليوم، أن تقريرا داخليا حول الحفلات التي أقيمت في مقر رئاسة الحكومة، خلص إلى وقوع "أخطاء في القيادة والتقدير" في داونينغ ستريت.
وتجري الشرطة تحقيقا في 12 حدثا مع احتمال فرض غرامات على مشاركين فيها بينهم جونسون لانتهاكهم الأنظمة التي كانت مفروضة لاحتواء كوفيد-19 في السنتين الماضيتين.
وواجه رئيس الوزراء مطالب بالاستقالة على خلفية "فضيحة الحفلات"، ومن المقرر أن يدلي بكلمة في البرلمان يرد فيها على ما توصل إليه التقرير.
المصدر: روسيا اليوم
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