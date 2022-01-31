عربي-دولي

خطوة من بايدن باتجاه قطر.. ما هي؟

Lebanon 24
31-01-2022 | 15:38
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أعرب الرئيس الأميركي جو بايدن خلال لقائه أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني عن نيته إدارج الدوحة في قائمة الحلفاء الرئيسيين لواشنطن خارج إطار حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وقال بايدن خلال لقائه بن حمد في البيت الأبيض: "سأبلغ الكونغرس أنني سأصنف قطر حليفا رئيسيا من خارج حلف شمال الأطلسي، وهو ما سيعكس أهمية علاقاتنا".

وأضاف: "أعتقد أن هذا قد طال انتظاره... قطر صديقة جيدة وشريك موثوق".

وكان بن حمد أكد عقب لقائه وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن "عمق العلاقات الاستراتيجية التي تجمع قطر والولايات المتحدة"، واصفا إياها بـ"الشراكة الدفاعية القوية".

وشدد على أن "قطر تدعم عمليات الولايات المتحدة في الشرق الأوسط من خلال استضافة 10 آلاف من القوات الأمريكية في قطر".
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