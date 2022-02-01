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"أكبر تمرين بحري" في منطقة الشرق الأوسط انطلق.. وهذه تفاصيله

Lebanon 24
01-02-2022 | 00:00
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أعلنت القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية، أمس الاثنين، عن انطلاق "أكبر تمرين بحري" في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر تمرين على الأنظمة "غير المأهولة" (المسيرة) في العالم.

 

وانطلق التمرين الذي حمل عنوان "IMX / CE 2022" في البحرين، ويشمل 9000 عنصر و50 سفينة، من نحو 60 دولة ومنظمة دولية، وفقا لمنشور للقيادة على تويتر.

 

وشهد ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء البحريني، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، انطلاق التمرين، وشاهد عرضا تجريبيا في البحر للأنظمة غير المأهولة.

 

وبدأت مراسم التمرين بمقر الأسطول الأميركي الخامس في البحرين، وفقا لموقع "خدمة توزيع المعلومات المرئية الدفاعية".

 

وأكد آل خليفة على "أهمية حماية الحركة البحرية الدولية من التهديدات التي تؤثر سلبا على التجارة العالمية، وشكر الولايات المتحدة على دورها في هذا الصدد، وشدد على ضرورة توحيد الجهود الدولية لتعزيز الأمن البحري".

 

ويستمر التمرين لمدة 18 يوما، وتقوده القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية، وفقا للموقع.

 

وقال نائب الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية والأسطول الخامس الأميركي والقوات البحرية المشتركة: "يظهر هذا المستوى من التمثيل العزيمة المشتركة في الحفاظ على النظام الدولي القائم على القواعد".

 

وأضاف كوبر أن "هذه فرصة فريدة لزيادة قدراتنا وإمكانية التشغيل البيني، مع تعزيز القدرات البحرية".

 

ويشمل أكبر تمرين على الأنظمة غير المأهولة، أكثر من 80 نظاما من 10 دول مشاركة.

 

وسيسمح التمرين للقوات المشاركة "باختبار الأنظمة غير المأهولة والذكاء الاصطناعي في سيناريوهات تدريب مختلفة، وتطبيق الدروس المستفادة في نهاية المطاف على العمليات المستقبلية في العالم الحقيقي".

المصدر: الحرة
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