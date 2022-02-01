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عربي-دولي
بايدن: نحن على اتصال يومي مع الإمارات!
Lebanon 24
01-02-2022
|
01:30
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قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، الاثنين، "إننا على اتصال يومي مع الإمارات لمناقشة التهديدات".
في الأثناء، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية، جون كيربي، أن واشنطن تبحث زيادة الإمكانيات الدفاعية للإمارات بعد هجمات الحوثيين.
كما أبلغ البيت الأبيض مراسلة العربية بالتزام الولايات المتحدة بحماية حلفائنا في الخليج.
إلى هذا، تدرس لإعادة تصنيف الحوثيين في اليمن منظمة إرهابية في أعقاب الهجوم الحوثي على أبوظبي، والذي قوبل بإدانة واسعة النطاق من إدارة بايدن والمشرعين الأميركيين.
والثلاثاء الماضي أعلن البيت الأبيض أن جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأميركي، التقى سفيري السعودية والإمارات لدى الولايات المتحدة.
وأشار البيت الأبيض، في بيان، إلى أن مستشار الأمن القومي الأميركي بحث مع الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة السعودية لدى أميركا، ويوسف العتيبة سفير دولة الإمارات لدى الولايات المتحدة، الهجمات الحوثية الإرهابية الأخيرة.
ولفت البيان إلى أن مستشار الأمن القومي الأميركي رحب بالجهود الأممية لإيجاد تسوية سياسية للأزمة اليمنية.
المصدر: العربية
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