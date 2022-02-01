البنتاغون: ساعدنا الإمارات بالتصدي للهجوم الحوثي الأخير

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية، جون كيربي، الإثنين، إن الجيش الأميركي ساعد الإمارات في ردع "تهديد صاروخي داخلي" على الإمارات في وقت مبكر من صباح الاثنين.وهذا هو ثالث هجوم صاروخي على الإمارات هذا الشهر، وتبنى المتمردون الحوثيون في اليمن المسؤولية الهجمات الثلاثة على الإمارات العربية المتحدة هذا الشهر.وقال كيربي، خلال مؤتمر صحفي في البنتاغون، إن الولايات المتحدة قامت بتنشيط "بطاريات صواريخ باتريوت" إلى جانب "جهود القوات المسلحة الإماراتية" لردع الصواريخ القادمة، مضيفا أنه لم تقع إصابات.وأشاد كيربي "بمهنية القوات المسلحة الإماراتية في مواجهة هذه التهديدات وأراضيها"، مؤكدا "نحن بالطبع نقف مع الإمارات والسعودية وشركائنا الخليجيين في الدفاع ضد تهديد شعوبهم وأراضيهم".وكانت الإمارات أعلنت، في ساعة مبكرة من صباح الإثنين، أنها دمرت منصة إطلاق صواريخ باليستية في الجوف اليمنية بعد أن اعترضت صواريخ باليستية كانت متجهة نحو البلاد.وتبنى الحوثيون المدعومون من إيران الهجوم بعد ساعات، معلنين عن عملية ثالثة "ناجحة" ضد الإمارات.وقال المتحدث باسم الحوثيين، يحيى السريع، عبر قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين، إنهم أطلقوا "صواريخ وطائرات" باتجاه أهداف "مهمة وحساسة".وقالت الإمارات في وقت سابق إن بقايا الصواريخ الباليستية التي تم اعتراضها سقطت خارج مناطق سكنية "ولم تتسبب في أي خسائر".ونشرت وزارة الدفاع الإماراتية مقطع فيديو على تويتر يظهر غارة إماراتية على منصة الصواريخ الباليستية الحوثية في ساعة مبكرة من صباح يوم الإثنين.