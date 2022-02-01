هل ستنتهي حالة الطوارئ الخاصة ب"كوفيد" هذا العام؟

على أعتاب السنة الثالثة لوباء كوفيد-19، تكافح الولايات المتحدة أكبر موجة للفيروس حتى الآن بسبب متحور "أوميكرون"، والحالات، حتى أثناء انحسارها في بعض الأماكن، قريبة من مستويات قياسية. والوفيات اليومية، رغم أنها أقل من ذروة الشتاء الماضي، لا تزال في المتوسط أكثر من 2000 على مستوى البلاد.وبحسب شبكة "إي بي سي" نيوز الأميركية، "على الرغم من المعارك الضارية حول الأقنعة واللقاحات، تبدو الحياة طبيعية إلى حد ما في كثير من النواحي، يذهب الأطفال إلى المدرسة، والناس إلى العمل ويتم تنظيم التجمعات والفعاليات الداخلية الكبيرة. لذلك، في حين أنه قد يكون من الصعب تخيل ذلك، يشير العديد من الخبراء إلى أن عام 2022 قد يكون العام الذي يصبح فيه كوفيد مرضًا متوطنًا، مما يعني أنه ينتشر دائمًا بين السكان ولكن بمعدلات منخفضة أو يتسبب في تفشي الأمراض الموسمية فقط. قال الدكتور أنتوني فوسي، كبير خبراء الأمراض المعدية في البلاد، خلال مؤتمر صحفي يوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة ستتمكن من الحصول على "سيطرة كافية" على كوفيد-19، لذا فالوباء "لا يعطلنا في المجتمع، ولا يهيمن على حياتنا، ولا يمنعنا من فعل الأشياء التي نقوم بها عمومًا في ظل الوجود الطبيعي". هذا لأن الفيروس سيبدأ في النفاد من الناس ليصيبهم حيث يصبح الناس محصنين ويتبعون تدابير التخفيف مثل ارتداء الأقنعة واختبار ما إذا كانت لديهم أعراض. وقال فوسي "لدينا الأدوات مع اللقاحات والمعززات والأقنعة والاختبارات والأدوية المضادة للفيروسات". كمرض متوطن، سيتحول كوفيد -19 من حالة طوارئ صحية عالمية إلى فيروس يتعلم العالم كيف يتعايش معه. يقول خبراء الصحة العامة إن هناك حاجة إلى العديد من التغييرات المجتمعية في الوقت الذي ينتشر فيه الفيروس ولكنه ليس مدمرًا، مثل الاختبار المستهدف والمزيد من التطعيم والعلاجات الأفضل ومخصصات البقاء في المنزل عندما تكون مريضًا. قال الدكتور تيموثي بروير، أستاذ علم الأوبئة في مدرسة UCLA Fielding للصحة العامة، لشبكة "إي بي سي" نيوز: "نحتاج حقًا إلى تحويل تفكيرنا إلى كيفية التعايش مع هذا الفيروس بدلاً من جعله يختفي تمامًا. لذلك أعتقد أننا بحاجة إلى الانتقال نوعًا ما إلى وضع تقليل تأثير الفيروس قدر الإمكان في ما يتعلق بالصحة والاضطراب الاقتصادي والاجتماعي، أي إدراك أن هذا الفيروس سيكون موجودًا"."وتابعت الشبكة، "يقول الخبراء إنه عندما يصبح الفيروس متوطناً، سيتم نصح الناس بعدم الذهاب إلى المدرسة أو العمل أثناء المرض وبدلاً من ذلك البقاء في المنزل، على عكس ما كان الوضع عليه قبل الوباء. إذا اضطررت إلى مغادرة المنزل، فقد يظل من الشائع ارتداء قناع أثناء استخدام النقل العام أو في الأماكن الداخلية. وقالت الدكتورة وفاء الصدر، أستاذة علم الأوبئة والطب في كلية ميلمان للصحة العامة بجامعة كولومبيا، للشبكة: "ستصبح عادة أي أنه إذا كنت مريضًا، فستبقى في المنزل. لا تأت إلى العمل، لا تذهب إلى المدرسة، لا ترسل أطفالك إلى المدرسة. سيكون هناك المزيد من التقدير للمسؤولية الجماعية التي نتحملها تجاه بعضنا البعض". في الوقت الحالي، لا يشترط القانون الفيدرالي على أصحاب العمل توفير إجازة مرضية مدفوعة الأجر للموظفين على الرغم من أن بعض الولايات، مثل كاليفورنيا ونيويورك وواشنطن، لديها قوانين تتطلب ذلك".وتابعت الشبكة، "بالإضافة إلى اللقاحات، ظهرت بعض العلاجات المضادة للفيروسات، من شركتي "فايزر" و"ميرك" ، في الأشهر العديدة الماضية، وتحديداً لأولئك الذين ثبتت إصابتهم أو ظهرت عليهم أعراض مؤخرًا. أظهرت الدراسات أن هذه الأدوية المضادة للفيروسات يمكن أن تساعد في منع الاستشفاء، وخاصة أولئك المعرضين لخطر الإصابة بمرض شديد. يؤكد الخبراء أنه حتى بعد انتهاء مرحلة الطوارئ، لا ينبغي اعتبار الأدوية المضادة للفيروسات بديلاً عن اللقاحات، بل طبقة إضافية من الحماية، خاصة للفئات المعرضة للخطر. و قال عبد الله شيبار، باحث الصحة العامة في جامعة براون، للشبكة، "إن توزيع الأدوية المضادة للفيروسات مهم حقًا من حيث التأكد من أن الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة والأشخاص ذوي الإعاقة يتمتعون بهذا النوع من الحماية". يوافق بريور ويقول إنه يعتقد أن علاجات كوفيد-19 ستكون مماثلة لتلك الخاصة بفيروس نقص المناعة البشرية من حيث أنها ستتحسن وتتطور بمرور الوقت. وقال "فيروس نقص المناعة البشرية ليس أقل مسببا للأمراض اليوم مما كان عليه قبل 40 عاما، ولكن الاختلاف هو أن لدينا علاجات فعالة للغاية ولدينا مضادات فيروسات ممتازة ضد فيروس نقص المناعة البشرية. لذلك أعتقد أنه مع توفر الأدوية المضادة للفيروسات، فإنها ستلعب دورًا مهمًا للغاية" في مكافحة الوباء. يقول شيهبار إنه يأمل أن تتوصل الحكومة الفيدرالية إلى خطة طويلة الأجل للتوزيع سواء كان ذلك يعني أنه يمكن للناس الاشتراك في برنامج للحصول على أدوية مدعومة رخيصة، واعدادها في الصيدليات، وتسليمها إلى المناطق الريفية وما إلى ذلك".وبحسب الشبكة، "حاليًا، لدى الولايات المتحدة نموذج يعتمد على نوعين من الاختبارات: تشخيص للأشخاص الذين تظهر عليهم الأعراض لمعرفة ما إذا كانوا إيجابيين لكوفيد، ووقائي للأشخاص الذين لا تظهر عليهم أعراض للتأكد من أنهم غير مصابين قبل المشاركة في الأنشطة أو رؤية الآخرين. ولكن في عالم يكون فيه كوفيد -19 فيروساً موسميًا أكثر، يقول الخبراء إنه سيتعين على البلاد التحول إلى اختبارات أكثر تركيزًا، مع التركيز بشكل خاص على الأعراض. وقالت الصدر، "بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من أعراض، إذا كانت لديك أعراض، فمن الجيد إجراء الاختبار، بالتأكيد. لذلك أعتقد أن التركيز على الأشخاص الذين لا تظهر عليهم أعراض سيكون أمرًا مهمًا للغاية". وتقول الصدر أيضًا أنه يمكن استخدام الاختبار في أنشطة محددة عالية الخطورة مثل تناول الطعام في الداخل مع أفراد الأسرة غير المحصنين، أو إقامة تجمع اجتماعي مع شخص يعاني من نقص المناعة على عكس التجمعات الداخلية عمومًا. وأضافت: "علينا التفكير في الاستخدام الاستراتيجي للاختبار"."وبحسب الشبكة، "اقترح الخبراء أن لقاحات كوفيد-19 السنوية، تمامًا مثل لقاح الأنفلونزا، يمكن أن تصبح حقيقة واقعة في عالم يتوطن فيه الفيروس للحفاظ على مستويات الأجسام المضادة مرتفعة. يمكن حتى تكييفها لمقاومة المتحورات، فقط لقاح الإنفلونزا يتم تصنيعه لمحاربة السلالات التي يعتقد الباحثون أنها ستكون الأكثر هيمنة. قال برور إن الأمر سيعتمد على عاملين: مدة استمرار المناعة بعد التطعيم ومدى تغير الفيروس".