هل روسيا مستعدة لخوض الحرب وفرض عقوبات على أوكرانيا؟

قال محللون دفاعيون إن روسيا مستعدة للمخاطرة بـ"ضرر مالي حقيقي" وحرب شاملة لتحقيق أهدافها السياسية في أوكرانيا.وبحسب شبكة "سي أن بي سي" الأميركية، "نفت موسكو أنها تخطط لغزو أوكرانيا المجاورة، التي كانت جزءًا سابقًا من الاتحاد السوفيتي، رغم أنها حشدت حوالي 100 ألف جندي على الحدود. وتطالب روسيا بعدم السماح لأوكرانيا أبدًا بأن تصبح عضوًا في حلف شمال الأطلسي (الناتو) العسكري وقالت إنها تريد من المنظمة أن تتراجع عن وجودها في أوروبا الشرقية. في الأسبوع الماضي، قدمت الولايات المتحدة ردًا على مطالب موسكو التي كررت رفضها السابق للالتزام بمطالب موسكو. وزعمت الحكومة البريطانية في وقت سابق من هذا الشهر أن لديها أدلة على أن الكرملين كان يسعى لتنصيب زعيم موال لروسيا في العاصمة الأوكرانية كييف. وفي عام 2014، غزت روسيا وضمت شبه جزيرة القرم في جنوب أوكرانيا ذات الأغلبية العرقية الروسية".خطوات إضافية ما قبل الغزووتابعت الشبكة، "قال صمويل كراني إيفانز، المحلل البحثي في معهد الأبحاث الدفاعي والأمني التابع للمعهد الملكي للخدمات المتحدة، إنه من المرجح أنه لا يزال هناك طريق لنقطعه قبل أن تغزو روسيا أوكرانيا. وقال في خلال مكالمة هاتفية مع الشبكة، "هذه ليست قوة غزو بعد. لقد بنت روسيا، بشكل متعمد، هذا الوضع بطريقة ستمكن العالم من معرفة متى ستصبح قوة غزو". وأضاف أن ما رأيناه حتى الآن كان "مجرد خطوة أولى"، والآن وبعد أن تم نقل أشياء مثل أصول الدفاع الجوي وقوافل الوقود والذخيرة - والأفراد الذين سيوظفون جميع المعدات - إلى الحدود، كانت روسيا تتخذ خطوتها الثانية في هذا الوقت. وقال: "هناك عدة خطوات يجب القيام بها قبل أن نصل فعليًا إلى القوات الروسية التي تنتقل إلى الأراضي الأوكرانية". وأضاف قائلاً: "قد نرى تكتيكات المواجهة مثل إطلاق تجارب صواريخ كروز وهجمات الحرب الإلكترونية، وربما القليل من الاضطرابات والاغتيالات في أوكرانيا". تكهن كراني إيفانز بأن أول عمل حربي سيكون على الأرجح عبارة عن ضربات صاروخية بعيدة المدى تستهدف البنية التحتية العسكرية والصناعية الرئيسية في أوكرانيا. وقال للشبكة: "الأمر كله يتعلق بإظهار أنك إذا واصلت السير على هذا الطريق لعدم القيام بما نريد، فلدينا القدرة على استهداف قيمك". وأضاف: "لا يتعلق الأمر بقتل الرجال الروس للرجال والنساء الأوكرانيين، بل يتعلق باستهداف أسلوب الحياة الأوكراني"."وتابعت الشبكة، "يوافق ماتيو بوليج، الباحث في برنامج روسيا وأوراسيا في تشاتام هاوس، على هذا الأمر. وقال للصحفيين خلال المؤتمر الصحفي لمركز الأبحاث يوم الجمعة أن الروس لا يبدو أنهم مستعدين للغزو. وأضاف: "لدينا الآن أحد أكبر تجمعات القوة في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية بقوة تبدو كقوة غزو". وتابع قائلاً: "لكن ما زلنا نفتقد بعض العناصر من حيث اللوجستيات العسكرية لجعلها قادرة تمامًا على استمرار العمليات القتالية على المستوى التشغيلي التقني". ومع ذلك، قال إنه يشك في أن روسيا مستعدة لبذل أقصى ما في وسعها لتحقيق أهدافها السياسية. وقال: "لا ترسل ما يقرب من 100000 جندي وتجند العديد من الأشخاص في الاحتياط لإثبات موقف فقط. لقد رفعت روسيا المخاطر بشكل كبير بالنسبة لي في هذه المرحلة بحيث يبدو من غير المحتمل أنها ستتراجع ببساطة ما لم تحصل على شيء في المقابل"."وأردفت، "وفي الوقت نفسه، قال كراني إيفانز للشبكة إنه إذا استمرت هذه الخطوات في الظهور، فسيكون ذلك مقلقًا بالنسبة للتوقعات على المدى الطويل. وأوضح: "وفقًا للنظرية الروسية، فإنهم في الواقع لن يغزوا إلا عندما يكونوا متأكدين تمامًا من تعرض الأوكرانيين للضرب بالفعل. لذلك يمكن، من الناحية النظرية، أن يتعرضوا للضرب قبل أن تتحرك الدبابات الروسية عبر الحدود". وأشار بعض أعضاء الناتو إلى دعمهم لأوكرانيا حيث استمرت القوات في حشدها على حدود البلاد مع روسيا. متحدثًا في البرلمان الأسبوع الماضي، حذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من أن "العديد من أبناء الأمهات الروسيات لن يعودوا إلى ديارهم" إذا تحركت روسيا لغزو أوكرانيا. في غضون ذلك، قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس إن المملكة المتحدة ستسن تشريعا هذا الأسبوع للسماح لها بضرب البنوك الروسية وأوليغارشيين وشركات الطاقة بعقوبات اقتصادية. يوم الأحد، قال بوب مينينديز، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، لشبكة "سي أن أن" إن اللجنة تضع "أم العقوبات" ضد روسيا والتي من شأنها أن "تشل اقتصادها" كوسيلة للدفاع عن أوكرانيا. كما قال الوزراء الألمان إن روسيا ستواجه عواقب اقتصادية "هائلة" إذا اتخذت أي إجراء عدواني ضد أوكرانيا".المخاطرة بـ "ضرر مالي حقيقي"وبحسب الشبكة، "قال كراني إيفانز: "يمكن إلحاق ضرر مالي حقيقي بروسيا إذا تم فرض العقوبات الصحيحة والتنفيذ الصحيح". حتى بدون عقوبات، من المحتمل أن تكون العملية برمتها مكلفة بالفعل بالنسبة لروسيا - وستستمر هذه التكاليف في الارتفاع فقط إذا غزت قواتها. قال هنري بويد، زميل أبحاث للدفاع والتحليل العسكري في مركز الأبحاث في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، لشبكة "سي أن بي سي" في مكالمة هاتفية: "من الواضح أن العمل العسكري واسع النطاق يأتي بتكاليف كبيرة من حيث استهلاك الوقود والذخيرة والخسائر وخسائر الاستبدال". وأضاف: "التكلفة الأساسية للنشر الحالي ليس إجراءً مجانيًا ، ولكنه إجراء مستدام نسبيًا - لن تضطر إلى دفع الكثير من ميزانيتك لتحقيق ما تحاول القيام به". لكنه قال إن العمل العسكري كان سيكون له بالفعل "عواقب وخيمة" على الصعيد المحلي، حيث تم تحويل قدر كبير من وسائل النقل المدنية إلى الجيش خلال الأشهر القليلة الماضية. وأضاف: "لقد رأيت بالفعل آثار شائعات العمل العسكري والعقوبات الاقتصادية المحتملة على سوق الأسهم"."لذلك أعتقد أنك قد رأيت بالفعل، بشكل غير مباشر، مستوى معينًا من التكلفة الاقتصادية الكبيرة للإجراء الذي تم اتخاذه حتى الآن". وبحسب بويد، فإن التمويل والموارد المستخدمة في بعض الحملات العسكرية الأخيرة - مثل الحملة الجوية التي يقودها الغرب في ليبيا - قد "تتضاءل مقارنة" بما تحتاجه روسيا لإنفاقه في غزو بري كبير. وأضاف قائلاً: "ولكن هناك وجهة نظر متشائمة مفادها أنه مهما كانت التكلفة ومهما كانت المخاطرة التي قد تتعرض لها روسيا في ما يتعلق بالألم الاقتصادي القصير الأجل، فقد لا يزال يُنظر إليها على أنها تستحق العناء إذا كانت الطريقة الوحيدة للحفاظ على ما هو، في رأيهم، الوضع السياسي الأساسي في الخارج القريب لروسيا". واتفق بوليغ من تشاتام هاوس قائلاً: "إذا كانوا بحاجة إلى خوض حرب - مهما كان الحجم - للحصول على أهدافهم الاستراتيجية السياسية، فإنهم سيفعلون ذلك". وأضاف: "إذا تمكنوا من تجنب ذلك، فسيفعلون ذلك بالطبع، لأنه لا يوجد أحد في الكرملين بكامل قواه العقلية يريد المزيد من العقوبات والنبذ أكثر". وأضاف أن الحرب ستكون "مكلفة وطويلة" بالنسبة لروسيا، وقد تحمل العقوبات والتكاليف الاقتصادية المحتملة تكاليف سياسية إضافية من خلال إثارة انتفاضات شعبية ضد الكرملين. وأضاف أندرو وود، الزميل المشارك في برنامج روسيا وأوراسيا في تشاتام هاوس والسفير البريطاني السابق في روسيا، أن بوتين كان "مدفوعًا بالخوف من الثورات الشعبية"، مثل تلك التي شهدتها بيلاروسيا مؤخرًا".