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الحكم بسجن وزير 20 سنة بتهمة فساد!

Lebanon 24
01-02-2022 | 06:36
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حكم قاض جزائري، اليوم، السجن 20 سنة لوزير الطاقة السابق شكيب خليل، "مع تثبيت الأمر بالقبض الدولي مع مصادرة جميع أملاكه العقارية والمنقولة"، إثر اتهامه بالفساد.

وطالب وكيل الجمهورية لمحكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد، بتسليط أقصى عقوبة في حق الوزير السابق للطاقة شكيب خليل والمتمثلة في 20 سنة سجنا نافذا، مع تثبيت الأمر بالقبض الدولي مع مصادرة جميع أملاكه العقارية والمنقولة.

كما طالب بتوقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق كل محمد مزيان، المدير العام السابق لسونطراك، ونائبه عبد الحفيظ فغولي مع غرامة مالية قدرها مليون دينار.


المصدر: روسيا اليوم
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