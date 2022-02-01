قطر ستصبح سابع دولة عربية حليفة لواشنطن من خارج الناتو.. فما الذي سيتغير عليها؟





وخلال إفادة صحفية في البنتاغون، قال كيربي بشأن الوضع الجديد المرشحة له قطر: "إنه يفتح مجموعة كاملة جديدة من الفرص: التدريبات والعمليات وكما تعلمون ... اكتساب القدرات أيضا".



وفي تعليق على اللقاء الذي جمع أمير قطر تميم بن حمد بوزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في البنتاغون، قال المتحدث باسم البنتاغون إن "الوزير كرر امتنانه الصادق للأمير الذي لا غنى عنه، وبصراحة تامة، الدعم المستمر لجهودنا لمواصلة إخراج الأمريكيين وحلفائنا الأفغان من أفغانستان"، مشيرا إلى أن الطرفين بحثا المصالح الأمنية الإقليمية المشتركة بما في ذلك تهدئة التوترات في المنطقة ومكافحة الإرهاب والتهديدات التي تمثلها إيران.



وصرح كيربي في هذا الصدد بأن "الوزير أوستن شاطر رؤيته للردع المتكامل، مؤكدا على أهمية الجهود المتعددة الأطراف والعمليات المتكاملة مع شركاء مثل قطر لمواجهة التهديدات التي تواجها المنطقة".



وتقول وزارة الخارجية الأميركية إن التصنيف كحليف رئيس من خارج الناتو، أو ما يعرف اختصارا بـ"MNNA"، يعد بمثابة "رمز قوي للعلاقة الوثيقة التي تشترك فيها الولايات المتحدة مع تلك الدول، ويظهر احترامنا العميق للصداقة مع البلدان التي تنتمي إليه".



يشار إلى أن الدول المصنفة بالنسبة للولايات المتحدة ضمن "الحليف الرئيس من خارج الناتو"، تكون مؤهلة من بين عدة أمور أخرى:



لاستضافة مخزونات احتياطي الحرب الأمريكية من المواد داخل بلدانها. صرح المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي عقب إعلان الرئيس جو بايدن ترشيح قطر كحليف رئيس من خارج الناتو، بأن التصنيف سيغير الطريقة التي تتعامل بها واشنطن وجيشها مع هذا البلد.وخلال إفادة صحفية في البنتاغون، قال كيربي بشأن الوضع الجديد المرشحة له قطر: "إنه يفتح مجموعة كاملة جديدة من الفرص: التدريبات والعمليات وكما تعلمون ... اكتساب القدرات أيضا".وفي تعليق على اللقاء الذي جمع أمير قطر تميم بن حمد بوزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في البنتاغون، قال المتحدث باسم البنتاغون إن "الوزير كرر امتنانه الصادق للأمير الذي لا غنى عنه، وبصراحة تامة، الدعم المستمر لجهودنا لمواصلة إخراج الأمريكيين وحلفائنا الأفغان من أفغانستان"، مشيرا إلى أن الطرفين بحثا المصالح الأمنية الإقليمية المشتركة بما في ذلك تهدئة التوترات في المنطقة ومكافحة الإرهاب والتهديدات التي تمثلها إيران.وصرح كيربي في هذا الصدد بأن "الوزير أوستن شاطر رؤيته للردع المتكامل، مؤكدا على أهمية الجهود المتعددة الأطراف والعمليات المتكاملة مع شركاء مثل قطر لمواجهة التهديدات التي تواجها المنطقة".وتقول وزارة الخارجية الأميركية إن التصنيف كحليف رئيس من خارج الناتو، أو ما يعرف اختصارا بـ"MNNA"، يعد بمثابة "رمز قوي للعلاقة الوثيقة التي تشترك فيها الولايات المتحدة مع تلك الدول، ويظهر احترامنا العميق للصداقة مع البلدان التي تنتمي إليه".يشار إلى أن الدول المصنفة بالنسبة للولايات المتحدة ضمن "الحليف الرئيس من خارج الناتو"، تكون مؤهلة من بين عدة أمور أخرى:لاستضافة مخزونات احتياطي الحرب الأمريكية من المواد داخل بلدانها.

الشركات الخاصة داخل تلك الدول مؤهلة أيضًا لتقديم عطاءات على عقود لصيانة أو إصلاح أو صيانة المعدات العسكرية الأميركية.

يمكن لهذه الدول أيضا الدخول في اتفاقيات تدريب مع الولايات المتحدة.