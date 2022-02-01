عربي-دولي

الخارجية الروسية تكشف محور المحادثة الهاتفية المرتقبة بين لافروف وبلينكن

Lebanon 24
01-02-2022 | 08:30
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كشف مصدر في الخارجية الروسية، الموضوع الرئيسي للمحادثة الهاتفية بين وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأميركي أنتوني بلينكن المرتقبة اليوم الثلاثاء.

وذكر المصدر، أن حديث الوزيرين اليوم سيتركز على الرد الأمريكي حول مقترحات روسيا في مجال الضمانات الأمنية.

وقال: "اليوم سيجري الوزير سيرغي لافروف محادثة هاتفية مع بلينكن، وخلالها سيكون الموضوع الرئيسي، رد فعل الجانب الروسي على الجواب الأمريكي حول مقترحات روسيا في مجال الضمانات الأمنية".

وتابع المصدر: "من المتوقع أن يعلق سيرغي لافروف بعد المحادثة الهاتفية، لوسائل الاعلام على الوضع".
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