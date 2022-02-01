خلاف إسرائيلي - روسي بشأن نظام تشويش في سوريا.. تقرير يسرد التفاصيل





وأفاد تقرير لهيئة البث الإسرائيلي "كان"، بأن المشكلات التي يواجهها الطيارون بدأت قبل أسابيع قليلة، وأن إسرائيل أرسلت رسالة إلى موسكو لإبلاغها بأن النظام يتداخل في مجالها الجوي المدني.



ورفضت روسيا الطلب الإسرائيلي بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، وأصرت على أن النظام ضروري لحماية جنودها المتمركزين في سوريا.



وأوضحت "تايمز أوف إسرائيل"، أن التداخل مع أجهزة استقبال نظام تحديد المواقع العالمي "GPS" في الطائرات يُعد -على ما يبدو- شكلاً من أشكال الحرب الإلكترونية، ويُعرف باسم "الانتحال".



إبطال التشويش تواجه الطائرات التي تحلق فوق البحر المتوسط تجاه إسرائيل، مشكلات في الملاحة الجوية بسبب أنظمة التشويش التي تستخدمها روسيا في سوريا، بحسب تقرير إسرائيلي.وأفاد تقرير لهيئة البث الإسرائيلي "كان"، بأن المشكلات التي يواجهها الطيارون بدأت قبل أسابيع قليلة، وأن إسرائيل أرسلت رسالة إلى موسكو لإبلاغها بأن النظام يتداخل في مجالها الجوي المدني.ورفضت روسيا الطلب الإسرائيلي بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، وأصرت على أن النظام ضروري لحماية جنودها المتمركزين في سوريا.وأوضحت "تايمز أوف إسرائيل"، أن التداخل مع أجهزة استقبال نظام تحديد المواقع العالمي "GPS" في الطائرات يُعد -على ما يبدو- شكلاً من أشكال الحرب الإلكترونية، ويُعرف باسم "الانتحال".

وقال تقرير "كان"، إن إسرائيل تعمل على إبطال مفعول نظام التشويش، ولكن دون تقديم تفاصيل عن ذلك.





وأفاد التقرير بأن المسؤولين يعتقدون أن التشويش يستهدف أهدافاً أخرى، مع إلحاق أضرار جانبية بإسرائيل، حسبما ذكرت "تايمز أوف إسرائيل".



وأشارت الصحيفة إلى أن بعض مراقبي الرادارات الهواة لاحظوا سلوكاً غريباً من طائرات قريبة من إسرائيل. وفي عام 2019، اشتكت هيئة الطيران المدني الإسرائيلية علناً من أن التدخل الروسي كان له تأثير كبير على جميع جوانب تشغيل الطائرات، في قمرة القيادة وإدارة حركة الطيران.



لكن روسيا رفضت هذه الاتهامات ووصفتها بـ"الأخبار الكاذبة".



وأضافت الصحيفة أنه لم تصدر هذه المرة أي تأكيدات رسمية أو شكوى تتعلق بالتداخل. واتهم أحد الطيارين، في تصريحات لهيئة البث الإسرائيلية، المسؤولين بأنهم كانوا على دراية بالمشكلة، وأنهم "دفنوا رؤوسهم في الرمال، بدلاً من تقديم شكوى رسمية".



"تأكيد النفوذ" وأوضح التقرير أن المشكلة تتعلق بجهاز تشويش مُثبت في قاعدة حميميم الجوية بمدينة اللاذقية، بالقرب من المكان الذي نُفذت فيه بعض الضربات الجوية الإسرائيلية المزعومة مؤخراً.وأفاد التقرير بأن المسؤولين يعتقدون أن التشويش يستهدف أهدافاً أخرى، مع إلحاق أضرار جانبية بإسرائيل، حسبما ذكرت "تايمز أوف إسرائيل".وأشارت الصحيفة إلى أن بعض مراقبي الرادارات الهواة لاحظوا سلوكاً غريباً من طائرات قريبة من إسرائيل. وفي عام 2019، اشتكت هيئة الطيران المدني الإسرائيلية علناً من أن التدخل الروسي كان له تأثير كبير على جميع جوانب تشغيل الطائرات، في قمرة القيادة وإدارة حركة الطيران.لكن روسيا رفضت هذه الاتهامات ووصفتها بـ"الأخبار الكاذبة".وأضافت الصحيفة أنه لم تصدر هذه المرة أي تأكيدات رسمية أو شكوى تتعلق بالتداخل. واتهم أحد الطيارين، في تصريحات لهيئة البث الإسرائيلية، المسؤولين بأنهم كانوا على دراية بالمشكلة، وأنهم "دفنوا رؤوسهم في الرمال، بدلاً من تقديم شكوى رسمية".