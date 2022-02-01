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برلين: قرار مالي طرد السفير الفرنسي غير مبرر ويؤدي إلى طريق مسدود

Lebanon 24
01-02-2022 | 10:30
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انتقدت ألمانيا اليوم الثلاثاء قرار المجلس العسكري في مالي طرد السفير الفرنسي، معتبرة أنه "غير مبرر"، وشددت على وقوفها إلى جانب حليفتها الأوروبية.

وكتبت الخارجية الألمانية عبر "تويتر" أن "الطرد غير المبرر للسفير الفرنسي يؤدي إلى طريق مسدود". 

وأضافت: "نحتاج إلى الحوار، لا التصعيد، من أجل الهدف المشترك المتمثل بضمان أمن مالي ومكافحة الإرهاب. نقف بحزم إلى جانب فرنسا".

وأعلنت الحكومة الفرنسية في وقت سابق الثلاثاء أنها تعيد النظر، إلى جانب شركائها في الاتحاد الأوروبي، في تواجدها العسكري في مالي بعد قرار الطرد. 

وأفادت مالي الاثنين بأنها أمهلت السفير جويل ميير 72 ساعة للمغادرة في ضوء تصريحات "معادية" صدرت عن مسؤولين حكوميين فرنسيين. 

وأشار بيان المجلس العسكري على وجه الخصوص إلى وزير الخارجية الفرنسي جان-ايف لودريان، الذي قال للصحافيين في كانون الثاني إن المجلس العسكري المالي "غير شرعي" وقراراته "غير مسؤولة". 
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