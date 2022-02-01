عربي-دولي

إطلاق نار كثيف بالقرب من مقر الحكومة... ماذا يجري في غينيا بيساو؟

Lebanon 24
01-02-2022 | 11:30
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أفادت وكالة الأنباء الفرنسية مساء يوم الثلاثاء بأن إطلاق نار كثيف وقع بالقرب من مقر الحكومة في غينيا بيساو، وسط انتشار لعناصر الجيش في شوارع العاصمة.
 
وقالت وكالة فرانس برس إن دوي اطلاق نار متواصل سمع يوم الثلاثاء بالقرب من مقر الحكومة في بيساو، عاصمة دولة غينيا بيساو الواقعة في غرب إفريقيا.

وذكرت أن رجالا مدججين بالسلاح أحاطوا بقصر الحكومة، حيث يُعتقد أن الرئيس أومارو سيسوكو إمبالو ذهب لحضور اجتماع لمجلس الوزراء.

المصدر: روسيا اليوم
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