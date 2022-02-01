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وفاة طفلتين رضيعتين جراء الصقيع في سوريا

Lebanon 24
01-02-2022 | 10:45
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قضت طفلتان سوريتان نتيجة الطقس الشتوي القاسي الذي شهده شمال غربي سوريا، حيث أدت الثلوج والأمطار الغزيرة إلى تدمير مئات الخيام في مخيمات النازحين وتعريض القاطنين فيها للخطر، حسب ما أفادت الأمم المتحدة الثلاثاء.

وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية لوكالة فرانس برس أن "طفلتين نازحتين من ريف حلب الجنوبي إحداهما تبلغ من العمر سبعة أيام والثانية شهرين توفيتا صباح الثلاثاء نتيجة البرد والصقيع" في محافظة إدلب.

وأشار مراسل وكالة فرانس برس في المنطقة إلى أن الطفلتين نُقلتا إلى مستشفى الرحمن التخصصي في بلدة حربنوش، الذي استقبل كغيره من مستشفيات في إدلب عدداً كبيراً من الأطفال المصابين بالتهابات القصبات الشعرية نتيجة البرد والصقيع.



المصدر: العربية
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