عربي-دولي

النمسا تفرض غرامة تصل إلى 3600 يورو على رافضي لقاح كورونا

Lebanon 24
01-02-2022 | 12:30
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أفادت صحيفة Kleine Zeitung النمساوية بفرض الحكومة غرامة على رافضي التطعيم ضد كورونا بما يتراوح بين 600 و3600 يورو.
وذكرت صحيفة Kleine Zeitung أن القانون الجديد تتخلله بعض الاستثناءات للحوامل، ومن لا تسمح حالاتهم الصحية بذلك ومن تعافوا من العدوى في الأشهر الستة الماضية.
وفي كانون الأول 2021 خرج عشرات الآلاف إلى شوارع فيينا للاحتجاج على لقاحات كوفيد الإلزامية وأوامر الحجز في المنزل، حيث علم النمساويون غير المطعمين أنه سيتم تغريمهم وتقييدهم في الأشهر المقبلة.
وقدرت الشرطة أن 44 ألف شخص حضروا المظاهرة التي رفعت لافتات كتب عليها "لا لتطعيم الفاشية".
وقد تتبع ألمانيا المجاورة أيضا خطى النمسا ،علما أن الحكومة اعترفت أنها فوتت هدفها المتمثل في تطعيم 80٪ من السكان بجرعة واحدة على الأقل من لقاح كوفيد بحلول نهاية شهر كانون الثاني.
المصدر: روسيا اليوم
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