جونسون يصل إلى كييف لإجراء محادثات مع زيلينسكي

وصل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى أوكرانيا لإجراء محادثات مع رئيسها فلاديمير زيلينسكي حول الأوضاع على الحدود مع روسيا.

وقالت الرئاسة الأوكرانية في بيان لها إن "الاجتماع بين زيلينسكي وجونسون الموجود في بلدنا في زيارة عمل بدأ".

وأضافت أن "المحادثات الأوكرانية البريطانية ستعقد برئاسة زيلينسكي وجونسون".

ومن المتوقع أن يناقش الجانبان الوضع على الحدود الأوكرانية مع روسيا.

وفي وقت سابق، ذكر مكتب جونسون أن الزيارة ستكون "تعبيرا عن الدعم" لأوكرانيا.

وكانت المملكة المتحدة أعلنت عشية الزيارة عن تخصيص 88 مليون جنيه إسترليني لكييف من أجل دعم الطاقة في أوكرانيا.