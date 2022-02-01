عربي-دولي

مسؤول أميركي: لافروف لم يرسل أي إشارة تؤكد نيّة روسيا وقف التصعيد

Lebanon 24
01-02-2022 | 13:30
A-
A+
Doc-P-913791-637793444082783391.jpeg
Doc-P-913791-637793444082783391.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال مسؤول أميركي إن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لم يلمح بأي إشارة إلى نية روسيا وقف التصعيد على الحدود الأوكرانية.
وأوضح المسؤول أن المرحلة المقبلة ستكون تقديم روسيا "ردا رسميا" إلى الولايات المتحدة في موعد غير محدد يوافق عليه الرئيس فلاديمير بوتين، جوابا على رسالة وجهتها واشنطن الأسبوع الماضي إلى موسكو ورفضت فيها الحكومة الأمريكية المطالب الرئيسية التي تقدمت بها موسكو على صعيد الأمن.
وصرح بأن المطالب فتحت الباب أمام مفاوضات حول نشر الصواريخ ووضع سقف متبادل للمناورات العكسرية.
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد أكد أن الغرب يحاول تجاهل المبدأ الأساسي للأمن في عدم قابليته للتجزئة في أوروبا، والوثائق التي لا تسمح بتعزيز أمن الغرب على حساب الدول الأخرى.
وقال في رسالة لوزراء خارجية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا: "يمنحون الأولوية حرفيا وحصريا لمبدأ حرية اختيار التحالفات، متجاهلين تماما الشرط الذي تم الاتفاق عليه بعدم جواز التعدي على أمن الدول الأخرى".
وأضاف: "تشعر روسيا بالقلق من أن دولا أخرى في الناتو مثل فرنسا، تعلن أيضا عن الحاجة إلى ضمان الأمن على أساس الوثائق التي سبق اعتمادها مثل (ميثاق إسطنبول- 1999)، و(إعلان أستانا- 2010)".
وتابع: "بعبارة أخرى، هذا المبدأ الأساسي للقانون الدولي، المتفق عليه في الفضاء الأوروأطلسي، يحاول زملاؤنا الغربيون ببساطة تجاهله، بل الاستسلام لنسيانه التام".
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:00 | 2022-02-02
04:30 | 2022-02-02
04:00 | 2022-02-02
03:30 | 2022-02-02
03:00 | 2022-02-02
02:45 | 2022-02-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website