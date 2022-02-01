عربي-دولي

الولايات المتحدة: لا نرجح حتمية غزو روسيا لأوكرانيا

Lebanon 24
01-02-2022 | 14:00
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أعلنت الولايات المتحدة أنها لا ترجح غزو روسيا لأوكرانيا وحتمية المواجهة على خلفية الأزمة الأوكرانية، وتعتزم مواصلة مساعيها لإيجاد حل دبلوماسي.
وقالت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد في مقابلة مع الإذاعة الوطنية العامة: "لن أقول إننا نعتبر الغزو أمرا لا مفر منه، لأننا ما زلنا نحاول إيجاد حل دبلوماسي لمنح روسيا مخرجا من الوضع".
وأضافت: "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيدرك أن طريق الدبلوماسية أفضل من طريق الحرب والمواجهة، ونمنحهم الفرصة لمناقشة مخاوفهم الأمنية، ومخاوف أوروبا وأوكرانيا في هذا المجال".
وتابعت: "الولايات المتحدة تعتبر اجتماع مجلس الأمن الدولي أمس الاثنين حول أوكرانيا نجاحا مطلقا.. لقد كان نجاحا مطلقا بالنسبة لنا بمعنى أننا تركنا العالم يسمع ما سمعناه من الروس".
وعقد اجتماع مجلس الأمن الدولي أمس الاثنين بمبادرة من الولايات المتحدة وكرّس للوضع في أوكرانيا.
وقاطعت روسيا والصين الاجتماع، لأن "مناقشة الاتهامات الباطلة لا تؤدي إلا لتأجيج التوتر"، في حين لم يسفر الاجتماع عن أي نتائج ملموسة.
المصدر: روسيا اليوم
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