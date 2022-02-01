عربي-دولي

شاب يودع السجن في تونس بتهمة ارتكاب "فعل موحش" بحق رئيس البلاد

Lebanon 24
01-02-2022 | 14:38
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ذكر موقع "موزاييك" أن النيابة العامة التونسية أمرت بإيداع شاب في السجن لارتكابه "فعلا موحشا بحق رئيس الجمهورية".  
 
وفي التفاصيل، قال الموقع إنه علم أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدرت يوم الاثنين 31 كانون الثاني 2022 "بطاقة ايداع بالسجن في حق شاب وإحالته على أنظار الدائرة الجناحية على الحالة التي هو عليها لمحاكمته من أجل تهمة "ارتكاب فعل موحش في حق رئيس الجمهورية".

وتتهم السلطات التونسية الشاب، وهو من سكان مدينة باردو القريبة من العاصمة، بأنه حمّل على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطع فيديو تحدث فيه "عن مجلس النواب المجمدة أعماله ورئاسة الجمهورية بالإضافة الى عدد من الصور وغيرها من التصريحات، ليتم ايقافه والاحتفاظ به من طرف أعوان فرقة الشرطة العدلية بباردو".
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