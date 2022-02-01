السعودية.. القبض على مقيم بحوزته 61.77 كغم من الحشيش

أعلنت السلطات السعودية القبض على مقيم يمني بحوزته 61.77 كغ من مادة الحشيش المخدر.



وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن دوريات الأمن بمحافظة القنفذة قبضت على مقيم من الجنسية اليمنية بحوزته (61.77) كيلوغراما من مادة الحشيش المخدر مخبأة داخل الإطار الاحتياطي لمركبته، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية، وإحالته إلى جهة الاختصاص.