عربي-دولي

قوات المظليين الروسية تتسلم منظومات "صائد الطيور"

Lebanon 24
01-02-2022 | 15:30
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تبدأ العام المقبل قوات المظليين الروسية بتسلم منظومات الدفاع الجوي الخفيفة ذاتية الحركة التي أطلق عليها "بتيتسيلوف"(صائد الطيور).
أفادت بذلك مجلة " أرميسكي فيستنيك" التابعة لوزارة الدفاع الروسية.
وقد تم وضع "صائد الطيور" على منصة عربة "بي إم بي – 4 إم" ( سادوفنيتسا) الحديثة التي يصل وزنها 13600 كلغ، سرعتها القصوى 70 كلم/ساعة على الطريق المعبدة و10 كلم/ساعة على الماء.
وتنصب عليها منظومة "سوسنا" للدفاع الجوي التي سبق لها أن عرضت في منتدى الجيش – 2020" العسكري التقني منصوبة على ناقلة " إم تي – إل بي".
ويشار إلى أن منظومة "صائد الطيور"  تم تزويدها بـ12 صاروخا موجها مضادة للجو يبلغ مدى إطلاق كل منها 1000 متر، ارتفاع إصابة الهدف 5000 متر.
كما يشار إلى أن فاعلية منظومة كهذه أعلى بمقدار 12 مرة من فاعلية منظومة نقالة عادية للدفاع الجوي.
وأفادت وسائل الإعلام بأن منظومة "صائد الطيور" مزودة بنظام قيادة الأسلحة، وبمقدورها تتبع الأوضاع الجوية على مدى 16 كلم. كما يمكن إنزال المنظومة جوا بمظلات.
المصدر: روسيا اليوم
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