عربي-دولي

عبد الملك الحوثي: إسرائيل والموالون لها يعتبرون الشعب اليمني عدوا مشتركا بينهم

Lebanon 24
01-02-2022 | 15:10
A-
A+
Doc-P-913823-637793486418284825.jpg
Doc-P-913823-637793486418284825.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اعتبر زعيم جماعة "أنصار الله" عبد الملك الحوثي أن "إسرائيل والموالين لها يعتبرون الشعب اليمني عدوا مشتركا لهم، ويبذلون جهودا للتفريق وإثارة الفتنة تحت عدة عناوين".

وقال لدى لقائه وفودا من قبائل محافظتي الجوف ومأرب: "إسرائيل والموالون لها يعتبرون الشعب اليمني عدوا مشتركا بينهم.. المواقف الإماراتية والسعودية مع الإسرائيلية ضد الشعب اليمني معلنة في لقاءاتهم".

وأضاف: "قبل يومين رئيس كيان العدو زار الإمارات وفتحت له السعودية أجواءها بينما يمنع على الشعب اليمني السفر حتى في أجوائه".

وتابع: "الأعداء يبذلون جهودا للتفريق بين أبناء البلد وإثارة الفرقة بينهم تحت عدة عناوين.. الأميركيون والإسرائيليون هم العدو الحقيقي للمسلمين وهم يسعون لاستغلال المشاكل داخل الأمة لخدمة أهدافهم".

ودعا عبد الملك إلى "صلح عام في الجوف، وأن يعم الأمن والاستقرار والتعاون بين الجانب الرسمي والوجاهات لحل الإشكالات.. سعداء بكل الزيارات واللقاءات التي ترسخ الأخوة والتعاون بين أبناء شعبنا اليمني".

وفي السياق، قال: "قبل أيام ارتكب العدو مجزرة في سجن بصعدة بشكل متعمد رغم معرفة الأمم المتحدة وغيرها بمكان السجن.. أن حصار الشعب اليمني جريمة لأنه سبب معاناة كبيرة مع أنهم يفتشون السفن بعد حصولها على التراخيص".

وشدد الحوثي، على أنه "من واجبنا أن نقف صفا واحدا وأن يسعى الكل في ألا يكون البلد خاضعا للخارج".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:00 | 2022-02-02
04:30 | 2022-02-02
04:00 | 2022-02-02
03:30 | 2022-02-02
03:00 | 2022-02-02
02:45 | 2022-02-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website