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العراق.. العثور على رفات مئات العسكريين بعد 33 عاما على الحرب مع إيران

Lebanon 24
01-02-2022 | 15:35
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أعلنت جمعية "الهلال الأحمر العراقي" العثور على رفات 629 من المسجلين في عداد المفقودين منذ الحرب العراقية الإيرانية.

ودعت الجمعية ذوي المفقودين "لاستلام رفاتهم الموجودة في مقبرة الحسن البصري في قضاء الزبير".

وقالت إنها نشرت "بالتنسيق والتعاون مع قسم الأسرى والمفقودين التابع لمديرية حقوق الانسان في وزارة الدفاع قوائم بأسماء الشهداء الذين فقدوا أثناء الحرب وتم العثور على رفاتهم، وتضم القوائم أسماء 629 شهيدا لم يتم استلامهم من قبل ذويهم لحد الآن".

وأشار الهلال الأحمر العراقي عبر "فيسبوك" إلى أنه و"رغم مرور 33 سنة على انتهاء الحرب العراقية الإيرانية، مازال مئات المشاركين فيها في عداد المفقودين، ويتم بين مدة وأخرى العثور على رفات عدد منهم".

وأضاف أنه يتلقى طلبات عديدة "للبحث عن ذويهم المفقودين في الحرب العراقية الإيرانية التي استمرت ثمانية أعوام 1980 – 1988، وعدت أطول حرب في القرن العشرين، وخلفت مئات آلاف الضحايا".
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