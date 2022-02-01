مصر.. حبس باحث 5 سنوات بتهمة ازدراء الدين الإسلامي

قضت المحكمة الاقتصادية بمحافظة القاهرة في مصر بحبس الكاتب ماركو جرجس صليب شحاتة خمس سنوات مع الشغل والنفاذ ومصادرة هاتفه المحمول، وإلزامه بالمصاريف الجنائية.وجاء الحكم على خلفية ما أسند إليه من تهم استغلال الدين في الترويج ﻷفكار متطرفة، ازدراء الدين الإسلامي، التعدي على قيم اﻷسرة المصرية، وفي المقابل، برأته المحكمة من تهمة إنشاء واستخدم حساب على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف ارتكاب تلك الجرائم.ووفقا للاتهام فقد استغل الدين للترويج لأفكار متطرفة، واتخذ من نصوص القرآن الكريم ومبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، منطلقا للترويج بالتحاور عبر شبكة المعلومات الدولية، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مع عدة حسابات بغير تمييز، حول أفكار تقوم بالتطاول على الذات الإلهية وسب الرسول، بقصد إثارة الفتنة وتحقير الدين الإسلامي ومعتنقيه، والإضرار بالوحدة الوطنية، والتعدي على أحد الأديان التي تؤدي شعائرها علنًا، وذلك بتعديه على الدين الإسلامي بالكتابة والصور، باستخدام حساب فيسبوك في إرسال عبارات وصور جنسية لحسابات بغير تمييز للتطاول على الذات الإلهية.