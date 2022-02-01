عربي-دولي

السلطات العراقية تضع شرطي سفر الأطفال 10 و12 عاما

Lebanon 24
01-02-2022 | 15:55
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وضعت سلطة الطيران المدني في العراق اليوم الثلاثاء شرطي سفر الأطفال لمن أعمارهم 10 و12 عاما.

وأظهرت وثيقة صادرة عن السلطة أنها "تشترط كارت اللقاح من عمر 12 عاما فما فوق".
 
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العراق

سفر الأطفال

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