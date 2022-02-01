إيطاليا تقدم ما يقرب من 4 ملايين جرعة من لقاح كورونا إلى سوريا

أعلنت المفوضية الأوروبية وصول 3,996,000 جرعة من لقاح كوفيد-19 من نوع "جونسون آند جونسون" في 26 كانون الثاني الماضي إلى سوريا تبرعت بها إيطاليا عن طريق مبادرة مرفق "كوفاكس".وأشارت مذكرة نشرتها بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سوريا، إلى أن الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء هم المانح الأكبر للقاحات كوفيد-19 في العالم، بعد أن تبرعوا بأكثر من 350 مليون جرعة لبلدان في جميع أنحاء العالم، ما بلغ 300 مليون لقاح تقريبا عن طريق مبادرة "كوفاكس"، وعلى المستوى الثنائي ما بلغ أكثر من 45 مليون لقاح.وقال القائم بالأعمال المؤقت، الإيطالي ماسيميليانو دانتونو: "تتبرع إيطاليا بجرعات إلى كوفاكس إضافة إلى 470 مليون دولار أمريكي تعهدت بتقديمها للتحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع عن طريق آلية الالتزامات المسبقة للسوق، وسيسمح هذا التبرع على وجه الخصوص لعدد كبير من الناس في سوريا بالحصول على اللقاحات الآن".وأضاف: "تقف إيطاليا إلى جانب الشعب السوري، وإنها بالتعاون مع المساعدات الإنسانية للاتحاد الأوروبي واليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية، تدعم بشكل خاص الجهود الرامية إلى التصدي لجائحة كوفيد-19، وبشكل عام تدعم جهود التعامل مع عواقب الوضع الإنساني المتردي في جميع أنحاء البلاد".