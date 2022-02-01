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عربي-دولي
السلطات السعودية تعدم مصريا وفلسطينيا وسعوديا
Lebanon 24
01-02-2022
|
16:35
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أعدمت السلطات السعودية، اليوم الثلاثاء، 3 متهمين، بينم مصري وفلسطيني، إثر ارتكابهم جرائم قتل.
وفي التفاصيل، أصدرت وزارة الداخلية، بيانا بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصا بأحد الجناة بمحافظة الخرج بمنطقة الرياض، موضحة أن شبيب بن طحنون بن شبيب المرسل - سعودي الجنسية - أقدم على قتل مسفر ابن سعد بن مبارك الدوسري - سعودي الجنسية - وذلك بطعنه بسكين مما أدى إلى وفاته.
وأشارت إلى أن "سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام له بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم عليه بالقتل قصاصا، وأيد من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور، وتم تنفيذ حكم القتل قصاصا بالجاني في محافظة الخرج بمنطقة الرياض".
كما أعلنت الداخلية في بيان لها بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصا بأحد الجناة في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة، أن "إبراهيم سيد إبراهيم منصور -مصري الجنسية- أفدم على قتل عبد الله بن محمد بن محمد علي خان -سعودي الجنسية- وذلك بطعنه بأداة حادة مما أدى إلى وفاته، بسبب خلاف بينهما"، مشيرة إلى أن
"سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وإحالته إلى المحكمة الجزائية، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله قصاصا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور، وتم تنفيذ حكم القتل قصاصا بالجاني بمحافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة".
كما أوضحت وزارة الداخلية السعودية في بيان أصدرته بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصا بأحد الجناة في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة، أن "هيثم صبح محمد الهسي -فلسطيني الجنسية- أقدم على قتل عيدان بن محمد ابن حسن الزهراني -سعودي الجنسية-، وذلك بضربه على وجهه بقبضة يده بعد أن لف عليها سلسلة حديد وضربه بمفتاح عجل سيارة مما أدى لوفاته"، لافتة إلى أنه "تم القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحُكم عليه بالقتل قصاصا، وتأجيل تنفيذه حتى بلوغ ورشد القاصرين من ورثة القتيل ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص وأيد الحكم من مرجعه، ثم ألحق بصك الحكم ثبوت بلوغ ورشد القاصرين من الورثة ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص من الجاني، وأيد ذلك من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور، وتم تنفيذ حكم القتل قصاصا بالجاني بمحافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة".
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