الفرنسي الموقوف في إيران بتهمة "التجسس" ينهي إضرابه عن الطعام

أنهى الفرنسي بنجامان بريير المحكوم في إيران بالسجن 8 سنوات و8 أشهر بتهمة "التجسس والدعاية" ضد إيران إضرابه عن الطعام، الذي استمر فيه أكثر من شهر.وقالت شقيقته بلاندين بريير لوكالة "فرانس برس" إنّ شقيقها "أنهى إضرابه عن الطعام، وكنت قد طلبت منه ذلك نظرا لتداعياته. هو يعلم أنه يحتاج إلى القوة لمواصلة المعركة"، مشيرة إلى أن شقيقها "لا يزال محتفظا بالأمل بعد البيان الصحافي الصادر عن الإليزيه الذي تم فيه الاشارة إلى حالته. إن ذلك يمنح الأمل، لكننا سنواصل معركتنا حتى يستقل طائرة متوجهة إلى فرنسا"، مؤكدة أن اجراءات الطعن جارية.وبريير الذي لطالما أكد أنه كان في إيران بغرض السياحة، أوقف في أيار 2020 لالتقاطه بواسطة طائرة مسيّرة "صورا لمناطق محظورة" في حديقة طبيعية في الجمهورية الإسلامية.