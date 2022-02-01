جونسون من كييف يدعو روسيا "لتغليب الدبلوماسية" ويخطط للاتصال مع بوتين





وقال جونسون خلال مؤتمر صحفي في ختام المباحثات مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في كييف، يوم الثلاثاء: "من الأجدى أن تتراجع روسيا وتختار طريق الدبلوماسية" حول أوكرانيا، محذرا من أن "غزو" أوكرانيا "سيشكل كارثة لروسيا والعالم".



وأضاف: "نحن مستعدّون للحوار بطبيعة الحال، لكن العقوبات جاهزة أيضا".



وأشار إلى أنه يخطط للاتصال مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غدا الأربعاء. دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون روسيا إلى "تغليب الدبلوماسية" في ما يخص الوضع حول أوكرانيا، مشيرا إلى أنه يخطط للاتصال مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وقال جونسون خلال مؤتمر صحفي في ختام المباحثات مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في كييف، يوم الثلاثاء: "من الأجدى أن تتراجع روسيا وتختار طريق الدبلوماسية" حول أوكرانيا، محذرا من أن "غزو" أوكرانيا "سيشكل كارثة لروسيا والعالم".وأضاف: "نحن مستعدّون للحوار بطبيعة الحال، لكن العقوبات جاهزة أيضا".وأشار إلى أنه يخطط للاتصال مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غدا الأربعاء.





وأضاف أنه اتفق مع جونسون على خطوات مشتركة "لضمان الاستقرار" في منطقة البحر الأسود" والتعاون في مجال الأمن السيبراني.



وأشار إلى أنه بحث مع جونسون كذلك "خطوات ردع روسيا"، مضيفا أن أوكرانيا يجب أن تكون مستعدة "لأمور سيئة".



وأكد زيلينسكي أنه يدرك مسؤوليته عن تنفيذ اتفاقيات مينسك، معبرا في الوقت ذاته عن "عدم رضاه" عن بنودها. من جانبه، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن القوات الجوية البريطانية نقلت إلى أوكرانيا "آلاف الصواريخ الحديثة المضادة للدبابات".وأضاف أنه اتفق مع جونسون على خطوات مشتركة "لضمان الاستقرار" في منطقة البحر الأسود" والتعاون في مجال الأمن السيبراني.وأشار إلى أنه بحث مع جونسون كذلك "خطوات ردع روسيا"، مضيفا أن أوكرانيا يجب أن تكون مستعدة "لأمور سيئة".وأكد زيلينسكي أنه يدرك مسؤوليته عن تنفيذ اتفاقيات مينسك، معبرا في الوقت ذاته عن "عدم رضاه" عن بنودها.

واعتبر الرئيس الأوكراني "رباعية نورماندي" المنصة الفعالة الوحيدة لتسوية النزاع في دونباس، مضيفا أنه على كييف أن "تتخذ خطوات لإنهاء احتلال أراضيها، وحماية البلاد".



وأضاف أنه يبذل الجهود لإيجاد صيغ جديدة للحوار مع روسيا، بما فيها "الصيغتان الثلاثية والثنائية" للمناقشات.



يذكر أن روسيا كانت قد رفضت مرارا الاتهامات الغربية والأوكرانية بالتحضير "لهجوم عسكري" على أوكرانيا، وحذرت كييف من الاستفزازات في منطقة دونباس جنوب شرق أوكرانيا.