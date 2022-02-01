إستونيا: برلين لم تجب على طلبنا تزويد أوكرانيا بمدافع هاوتزر

صرحت رئيسة وزراء إستونيا كايا كالاس بأن الحكومة الألمانية لم ترد رسميا على طلب تالين تسليم أوكرانيا مدافع هاوتزر ألمانية الصنع متوفرة لدى إستونيا.وقالت رئيسة الوزراء في تصريح لصحيفة "بوليتيكو" الأميركية، نشر يوم الثلاثاء: "لم نتلق أي رد رسمي".ومن المعروف أن الحكومة الألمانية تعرقل تسليم شركائها أي أسلحة ألمانية الصنع أو أخرى مصدرها ألمانيا إلى دول ثالثة، وخاصة أوكرانيا على خلفية التوترات الأخيرة مع روسيا، حيث أعلنت أنها لن تدعم كييف عسكريا.وأكدت رئيسة وزراء إستونيا أنها لا تعارض حوار الغرب مع روسيا، لكنها أشارت إلى أن هناك "فرقا بين الحوار والمفاوضات"، داعية إلى عدم عقد أي اتفاقات حول الأمن الأوروبي والأطلسي مع موسكو.وقالت إن "هدف روسيا الحصول على اتفاقات، ولكن ليست لديها أي نية لتنفيذ الاتفاقات، إذا نظرنا إلى الاتفاقات التي عقدوها في الماضي".يذكر أن روسيا تجري حوارا مع الولايات المتحدة والناتو حول مقترحاتها للضمانات الأمنية في أوروبا.ووجهت واشنطن والناتو ردودهما على المبادرة الروسية مؤخرا، وأعربت موسكو عن خيبة أملها في هذه الردورد، فيما الحوار لا يزال مستمرا.