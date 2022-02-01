إسرائيل تكشف النقاب عن الشروع في نصب منظومة ليزر مضادة للصواريخ

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت أن الجيش الإسرائيلي سيبدأ في غضون عام تقريبا باستخدام منظومة دفاعية لاعتراض الصواريخ والقذائف الصاروخية تعمل بأشعة الليزر.وقال خلال مؤتمر لمعهد دراسات الأمن القومي، إنه "سيتم تشغيل هذه المنظومة بشكل تجريبي في المرحلة الأولى، على أن تدخل الخدمة الفعلية لاحقا".وأضاف، أن "هذه المنظومة الدفاعية ستمكننا في المدى بين المتوسط والبعيد بإحاطة إسرائيل بسور من الليزر سيحمينا من الصواريخ والقذائف الصاروخية والطائرات المسيرة وغيرها من التهديدات ويحرم الأعداء من أقوى ورقة توجد لديهم الآن".ومن المقرر أن تنتج وزارة الدفاع الإسرائيلية بالتعاون مع شركتي "البيت" و"رافائيل" الدفاعيتين 3 نسخ من المنظومة الجديدة، إحداها غير قابلة للنقل ويمكن نشرها عند حدود البلاد، والثانية قابلة للنقل بواسطة منصة خاصة، والثالثة يمكن نشرها على متن طائرة.ونقلت هيئة البث الإسرائيلي "مكان" عن مصادر في وزارة الدفاع ترجيحها أن "اختبار المنظومة سيبدأ في النصف الثاني من العام الجاري على أن تصبح عملياتية مطلع السنة المقبلة".