عربي-دولي

أفغانستان.. إدانات بعد اختفاء صحفيين والأمم المتحدة تطلب "تفسيرات جدية" من طالبان

Lebanon 24
01-02-2022 | 15:49
A-
A+
Doc-P-913862-637793526304494986.jpg
Doc-P-913862-637793526304494986.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أدانت "العفو الدولية" وجمعية أفغانية مدافعة عن حرية الصحافة اختفاء اثنين من الصحفيين الأفغان اعتقلتهما حركة "طالبان"، فيما طالبت الأمم المتحدة الحركة "بتفسيرات جدية".

"جمعية وسائل الإعلام الأفغانية" التي أنشئت حديثا للدفاع عن الصحافيين قالت إن "طالبان" أوقفت واريس حصرت، وإسلام حجاب، وهما صحافيان يعملان في قناة "أريانا" التلفزيونية، و"اقتادتهما إلى مكان مجهول".

وأعربت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان عن قلقها وطالبت "طالبان بتفسيرات جدية وعلنية لأسباب توقيف مراسلي أريانا نيوز، وباحترام حقوق الأفغان". 

بينما أدانت منظمة العفو الدولية التوقيف "غير المبرر"، وطالبت "طالبان" عبر "تويتر" بالإفراج عنهما "فورا ودون شروط".

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن متحدث باسم الحركة أن "لا معلومات لديه عن الموضوع".

بينما قال مسؤول في "أريانا" للوكالة، طالبا عدم الكشف عن اسمه، إن رجالا "مسلحين وملثمين اعتقلا الصحفيين أمام مكاتب القناة لدى خروجهما لتناول الغداء"، من دون الإشارة إلى حركة طالبان.

وأضاف أن طالبان "تعهدت لأريانا بفتح تحقيق جدي بالحادثة".

يذكر أن الحركة، ومنذ عودتها إلى السلطة في آب الماضي، قمعت الأصوات المعارضة واعتقلت منتقدين لها، كما فرقت بالقوة تظاهرات ضد نظامها، واعتدى مقاتلوها على العديد من الصحافيين الأفغان خلال تغطيتهم لهذه التظاهرات المحظورة.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:00 | 2022-02-02
04:30 | 2022-02-02
04:00 | 2022-02-02
03:30 | 2022-02-02
03:00 | 2022-02-02
02:45 | 2022-02-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website