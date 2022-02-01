إصابة رئيس وزراء البرتغال الجديد بـكورونا

أفادت وسائل إعلام برتغالية مساء يوم الثلاثاء بأن رئيس الوزراء أنطونيو كوستا الذي أعيد انتخابه الأحد الماضي، أصيب بفيروس كورونا.وقال مكتب أنطونيو كوستا أن رئيس الوزراء لا تظهر عليه الأعراض، مؤكدا أن إيجابية التحليل تم تأكيدها باختبار أجسام مضادة.وأشار البيان إلى أن رئيس الوزراء الذي أعيد انتخابه لفترة جديدة يوم الأحد، سيبقى قيد العزل لمدة سبعة أيام.وتحت قيادة كوستا، نجحت البرتغال في تطعيم 93 في المائة من مواطنيها، مما منحها أحد أعلى معدلات التحصين في العالم، ومع ذلك لا تزال البلاد تواجه أرقاما قياسية للعدوى بسبب انتشار "أوميكرون".جدير بالذكر أن كوستا وعلى مدى الأسبوعين الماضيين حضر تجمعات انتخابية في جميع أنحاء البلاد ضم بعضها حشودا كبيرة.واحتفل رئيس الوزراء يوم الأحد بفوزه في الانتخابات العامة البرتغالية، حيث فاز "الحزب الاشتراكي" الذي يتزعمه الانتخابات للمرة الثالثة وحصل على 117 مقعدا في البرلمان في ثاني مرة يحقق فيها الحزب الأغلبية.