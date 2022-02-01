عربي-دولي

أردوغان: تركيا بصفتها عضوا في "الناتو" لا تريد حربا بين روسيا وأوكرانيا

Lebanon 24
01-02-2022 | 16:01
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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده بصفتها عضوا في حلف "الناتو" لا تريد أن تقع حربا بين روسيا وأوكرانيا، معتبرا أن ذلك لا يبشر بالخير للمنطقة.

وقال أردوغان في تصريح خلال إحدى الفعاليات أوردته وكالة "الأناضول": "همنا الوحيد التخلص من هذه المشكلة بين أوكرانيا وروسيا، والحرب التي يتم الحديث عنها طوال الوقت.. لا نريد مثل هذه الحرب بين البلدين... هذا لا يبشر بالخير للمنطقة".

وتابع: "نحن كدولة عضو في "الناتو" لا نريد حدوث هذا الأمر ولا نقبله".

وأردف قوله: "أمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ يمهد الطريق أمامنا فعلا بتصريحاته.. آمل أن نحل هذه الأزمة بالسلام".
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